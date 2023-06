La expareja del cantante de reguetón y trap, Anuel AA, también es una artista que intenta sobresalir en el mercado musical y recientemente ha estrenado un nuevo tema del género bachata, lo curioso de esta canción es que hay algunos versos que van dedicados a su ex esposo Anuel AA.

El tema se llama ‘Narcisista’ y en él, Yailin parece expresar sus sentimientos ante la ausencia de su entonces pareja Anuel y es que la situación es un poco desafortunada, Anuel y Karol G terminaron ya hace un tiempo, luego de Karol llegó Yailin y con ella se casó e incluso tuvieron una hija que lleva por nombre Cattleya, pero es a partir de aquí que la relación comenzó a desmoronarse y Anuel admitió seguir teniendo sentimientos hacia Karol G.

Ahora no vengas con tu carita de yo no fui. Cuando te necesité nunca estuviste ahí. No merecías ni la mitad de lo que yo te di, son algunos versos de Narcisista.