A comienzos de febrero de este año, Anuel sorprendió al confirmar que su relación con su exesposa había llegado a su fin después de 8 meses de matrimonio.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, la relación del puertorriqueño y la dominicana fue blanco de críticas. Muchos de los seguidores del artista aseguraban que él todavía quería a Karol G y que, supuestamente, quería olvidarla estando con la cantante dominicana.

La pareja trató de desmentir esos rumores. En sus redes sociales se mostraban muy enamorados y con muchos planes a futuro, entre ellos, casarse y tener una hija. Ambos deseos se les hicieron realidad, pero, días antes del nacimiento de Cattleya, se conoció que ya no estaban juntos. Las razones, por ahora, son desconocidas.

Fue el ex de Karol G quien anunció la noticia por medio de una transmisión en vivo: “estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”.

¿Qué dijo Anuel sobre su exesposa?

Recientemente, el cantante fue entrevistado en un programa de farándula internacional. Los periodistas no dudaron en preguntarle sobre su expareja, pues, en algún momento, se llegó a rumorar que habían regresado.

De acuerdo con lo que dijo el cantante, aunque ya no están juntos siguen comunicándose porque tienen una hija recién nacida. “Con ella pues, por cosas de la vida, ya no estamos juntos, como quiera tenemos comunicación, esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera. Tenemos una buena relación” dijo.

Enseguida, agregó que su relación con la dominicana, aunque no prosperó, sí tuvo un gran propósito. “No sé el propósito de Dios, pero sí hay un propósito, el amor es de Dios”.

Los internautas dejaron sus múltiples opiniones. “Ese tipo no tiene estabilidad con nadie”, “que cante canciones más coherentes y de respeto eso lo haría mejor todavía”, “la gente creyendo que las del problema eran Yailin, Karol, Melisa y Astrid jajaja el del problema es Anuel, definitivamente”, “te vendes en el ámbito de las mujeres como un hombre sin valores aprende a valorar a las mujeres, sé el hombre que te gustaría que tus hijas tuvieran en un futuro”.

Por ahora, ella no ha brindado ninguna declaración al respecto. De hecho, desde que comenzó su romance con Anuel, ha preferido guardar silencio.