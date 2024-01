Por medio de las redes sociales, cantantes, acordeoneros, compositores y demás músicos del folclor vallenato compartieron imágenes de la celebración del Año Nuevo 2024 junto a sus familiares y demás seres queridos.

El brillo, la campaña, comida y fuegos pirotécnicos hicieron parte del festejo que se extendió hasta la madrugada. Algunos publicaron mensajes en los que reflexionaron sobre los proyectos que ejecutaron en el 2023 y los que tienen programados para desarrollar este nuevo año, y enviaron buenos deseos a sus fans.

(Vea también: Le llueven criticas al cantante vallenato Diego Daza por usar pólvora en fin de año)

“Nuestros mejores deseos para todos. Un 2024 lleno de amor, paz, prosperidad y muchas bendiciones. Agarrados de Dios siempre. Mi familia hermosa, que Dios nos mantenga siempre unidos. Los amo infinito”, escribió el cantante Peter Manjarrés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Alexandra Becerra (@tatabecerraq)

Por su parte, Orlando Liñán, quien en el 2023 asumió varios retos como ser presentador de un programa matutino de televisión, expresó: “Feliz Año 2024 para todos. Cada año se aprenden cosas nuevas y en este algo que me quedó claro: es que el mejor estrene es tener a nuestros seres queridos cerca. De nada Sirve la cena, la ropa y la decoración cuando no estás cerca de quienes llevas en el corazón. Gracias Dios por este 2023 de mucho trabajo, de aprendizaje y desde ya, aquí me tienes 2024 preparado para lo que venga”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Orlando Liñan (@orlandolinan)

Luifer Cuello, quien en el 2023 reactivó su carrera musical, dijo: “Bienvenido 2024. Te esperamos para vivirte intensamente con fe, amor, salud, prosperidad y muchas bendiciones”.

(Vea también: Mujeres aprovecharon aglomeración para tocar a famoso cantante de vallenato en concierto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vivi Torres (@vivitorresv)

“Los Rueda Vera. 2023, un año bendecido, lleno de muchas cosas buenas. Pido a Dios que este 2024 nos dé salud, amor y muchas bendiciones. Qué Dios siempre nos proteja esta hermosa familia que tenemos. Feliz año nuevo para todos, mis mejores deseos, vida-salud-prosperidad”, fueron los deseos del acordeonero Carlos Rueda.

Ver esta publicación en Instagram 🔊

Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil iniciaron el año bañándose en champaña y compartiendo con sus familiares.

“El primer baño del año. Y trae la champaña @milagrosvillamil80 que el 2023 también fue lleno de bendiciones. Gracias Dios, Feliz año nuevo 2024”, dijo el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Perez LA EVOLUCIÓN REAL (@rafaperezlaevolucion)

Elder Dayán, quien en el 2023 consolidó aún más su carrera musical, agradeció a Dios por el nacimiento de su pequeña hija Victoria y los éxitos que obtuvo en el año.

Lee También

“Dios mío, gracias por este 2023, gracias por mi familia, gracias por mi esposa y mis hijas, gracias porque tu presencia nunca faltó en nuestro hogar, gracias por todo padre celestial. Cúbrenos con tu bendita sangre siempre y para siempre. En nombre de mi familia un feliz año para las familias de ustedes”, escribió en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elder Dayan Diaz Rodriguez (@elderdayanoficial)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.