Q mejor #Tbt q el del día q nos dijimos SI para siempre… Día donde dude q nos casaríamos ya que ese 11 de noviembre dejamos nuestras cédulas en casa, llovió a cántaros, era puente la gente se iba de viaje y el tráfico en bogota estaba imposible. Nos tocó esperar un montón de tiempo a q llegaran nuestras cédulas para poder empezar la ceremonia. Aquí les cuento una pequeñísima anécdota del día q nos casamos @juanse_quintero pdt: Te volvería a decir SIII una y mil veces 📸: by @tvynovelas