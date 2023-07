Sin lugar a dudas, Andrés Cepeda es uno de los artistas más importantes en la industria musical colombiana, pues ha hecho de sus canciones verdaderos himnos para varias generaciones.

En algún momento, muchos de sus fans pensaron que él podía ser familiar de las reconocidas actrices Lorna y Angie Cepeda, supuesto parentesco que creó una gran expectativa en el país.

El cantante que, efectivamente, tiene un gran recorrido en la farándula criolla, cumple 50 años y su voz ha acompañado a los colombianos a pasar tusas, enamorar sus parejas y tomarse unos tragos, por lo que muchos de ellos le rindieron todo tipo de homenajes en las redes sociales.

Allí, el mismo Jorge Barón se encargó de compartir un verdadero tesoro: el video de una de sus primeras presentaciones con la banda bogotana Poligamia, en el reconocido ‘Show de las estrellas’.

Lo más curioso de ese recuerdo es que Cepeda tenía un aspecto casi irreconocible, con sus habituales crespos, pero más cortos, sin barba y con la pinta propia de los jóvenes rolos en la década de los 90.

Por supuesto, el video fue grabado hace 25 años y eso hizo que muchos usuarios de redes sociales quedaran impactados con el ‘look’ de Cepeda en ese momento de su vida:

“En serio, yo no lo hubiera reconocido”, “físicamente no veo a Andrés, pero sí su hermosa voz”, “si no lo dicen no lo reconozco”, dijeron algunos internautas en la publicación.