Andrés Cabas y Bahamón iniciaron su noviazgo hace más de 10 años. Según contó en ‘Se dice de mí’ la periodista Diva Jessurum, la actriz y el cantante terminaron por un tiempo y en ese periodo ella “tuvo un tórrido romance con Juanes”.

“Ellos habían estado juntos, habían terminado, luego Johana estuvo saliendo con Juanes y luego volvió con Cabas”, detalló el periodista Alejandro Villalobos, que también es amigo del artista.

Efectivamente, después de esa fugaz relación, Bahamón y Cabas volvieron y se casaron meses después. Sobre ese ‘triángulo’ amoroso, el diario El Espectador reseñó hace algunos años:

“En 2007 el cantante paisa Juanes, quien estaba casado con Karen Martínez, se vio involucrado sentimentalmente con la modelo y actriz Johana Bahamón, la relación salió a la luz gracias a unas fotografías donde aparecían ambos en una situación comprometedora. Las acusaciones se hicieron mucho más fuertes al afirmarse que el cantante engañaba a su esposa con la actriz”.

Al ser consultado en ‘Se dice de mí’ sobre ese tiempo en el que estuvo separado de Johana, Cabes aseguró: “Siempre que no estábamos juntos hablábamos de las cosas, pero no teníamos influencias sobre lo que hacía cada quien. Era más una comidilla de la que los medios querían hacer cosas, pero para mí eso no existía”.

Este es el programa completo de ‘Se dice de mí’ sobre la vida del cantante barranquillero: