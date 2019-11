“Me gusta lo extremo”, declaró Valdiri al lado del video en el que se le ve mover el trasero enérgicamente, mientras alguien más conduce o haciendo ella misma maniobras al volante.

Dentro de la grabación, Andrea también aparece sacudiendo uno de sus atributos que más llama la atención en una despejada zona, mientras un par de cuatrimotos se pasean a su alrededor.

Además de la descripción que acompaña su publicación, la modelo escribió en los comentarios unas tajantes palabras a quienes la critican constantemente por post como este: “Aquí llegan un montón de morrongas y asolapadas , viven en un hogar triste y reprimidas. Las ves casadas metiendo cacho, hablan porque quieren y no lo pueden hacer. La vida se hizo para ser feliz si no les gusta lo que publico porque sus hijos se traumatizan entonces las invito queridas madres que un menor de edad no es para que esté viendo redes sociales y segundo no vine a criarles los hijos a nadie”.

Y para los hombres que tanto la siguen también tuvo unas palabras: “los hombres que hablan mierda es porque primero no pueden tener un culo así y les toca hablar mierda o 2 porque tienen su mujer interna y desearían ser como yo”.

Para quienes creen que Andrea Valdiri dejará de hacer videos de este estilo, malas noticias: “El día que deje de mostrar será por estar vieja y tener las tetas en las rodillas”, escribió al final de su mensaje.