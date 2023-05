Andrea Valdiri es una de las mujeres más admiradas en Colombia no solo por su talento para el baile, con el que ha conquistado seguidores en redes sociales (ya completa cerca de 10 millones de fans en Instagram), sino también por su belleza.

La ‘influencer’ barranquillera acostumbra a su fanaticada a ver fotografías en sus redes sociales con muchos retoques estéticos, tanto de maquillaje como de Photoshop, un programa que utilizan algunos de los famosos para alterar o adornar sus instantáneas antes de colgarlas a la vista de su público.

De hecho, Valdiri posee una marca de maquillajes en la que normalmente ella misma es la imagen de sus piezas publicitarias, y en estas se puede apreciar un alto contenido de retoques de todo tipo que embellecen aún más su rostro latino; sin embargo, sin una gota de maquillaje la esposa de Felipe Saruma, reciente ganador de un premio India Catalina, sigue siendo deslumbrante.

Así se puede constatar en una sesión de postura de pestañas, donde cosmetólogas le retocaron esa parte de la cara, la cual solo adornaba en la camilla con un suave brillo en sus labios por lo que se pudo apreciar su rostro sin una gota de maquillaje.

A continuación el rostro de la barranquillera sin ningún rastro de maquillaje:

Hace un tiempo, Andrea Valdiri confesó que usa pestañas postizas desde los 16 años de edad, y aseguró que cuando no las tiene siente que las necesita “porque trabajarían como una especie de protección”.

“Hoy estoy sin pestañas, Machi, mira… más linda, más natural […] Dicen que me parezco más a Isabella cuando no tengo pestañas. Pero me hacen falta porque, me acostumbré tanto a mis pestañas, me las pongo como desde los 16 años; que el ojo me llora, entonces necesito como pelo en el ojo para que me haga sombre, yo no sé jajaja”, dijo en un video y entre risas la ‘influenciadora’.