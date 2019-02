En medio de unas declaraciones para el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, la intérprete de ‘Bolero falaz’ respondió a dichos comentarios, y aseguró que no es una mujer que se enfoque en las tendencias de moda, sino que tiene su propio estilo para hacer las cosas.

“Mi vestido en los Grammy tiene que ver con un sombrero que me puse en los Grammy Latinos, que causó mucho furor. […] Tiene que ver con no pasar desapercibida, sobre todo en unos Grammy donde los latinos somos marginales, nadie sabe quiénes somos, así que lo logré, todo el mundo está hablando del vestido”, explicó.

Además, la artista aseveró que “la música no debería ser una competencia” y que su atuendo es “como un chiste medio crítico”. También comentó que no cree en “los estereotipos de chica sexi” y que no le gustan “los vestidos de diseñador y la cosa pretenciosa”; a ella le parece mejor inventarse “un vestido chistoso que haga reír a la gente”.

La intérprete ya había sido tendencia por el sobrero que usó durante los Grammy Latinos en noviembre del 2018, y por esto quiso seguir haciendo alusión al galardón que les otorgan a los artistas.