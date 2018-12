Eso luego de que en la revista le preguntaran cómo ha transcurrido su estado de gestación; la artista reveló que al comienzo no fue fácil.

“Al principio estuve superenferma, me la pasaba en la clínica, no podía hacer ejercicio porque me prohibieron todo movimiento brusco y tuve que estar quieta durante un mes. Tuve una amenaza de aborto porque tengo miomas (tumor benigno)”, contó ‘Daniela Franco’.