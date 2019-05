En medio de una entrevista para Noticias Uno, la cantante vallenata aseguró que dicha grabación es solo una estrategia para opacar su imagen, porque esto no significó nada en su vida y que a ella no ‘se le moja la canoa’, solo cumplió con su palabra.

Este fue el controversial beso, que fue compartido en Twitter:

Además, aseguró que es una mentira su supuesto consumo de drogas, aunque la periodista del informativo le recordó el hecho de que los exámenes toxicológicos que le tomaron después de su accidente salieron positivos.

“Ese día sí, porque nosotros estábamos tomando, él (Juan Mindiola) me dijo que yo me iba a sentir bien y todo, pero yo no esperaba que le iba a echar eso”, explicó.