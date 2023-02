A través de Instagram se conoció una fotografía de Ana del Castillo con su madre, Rosa Elena Jiménez. En la tierna imagen se ve a las dos mujeres muy felices.

Ana, quien luce un atuendo estampado de leopardo está abrazando y besando el cachete de su progenitora, y esta sonríe a la cámara. Rosa Elena se ha destacado por ser educadora y psicóloga, especialmente en la ciudad de Valledupar.

En 2021 se conoció que cuando la artista tenía 15 años se tuvo que ir de la casa, luego de que se inclinara por la música y su madre estuviera en desacuerdo.

“Fue una situación complicada en el colegio, mi mamá venía con la separación, le afectó demasiado y no quería saber de nada, me dijo: ‘Si vas a estudiar y cantar, prefiero que te vayas’. Ella no aceptó que yo me quedara, pero en la casa estábamos pasando una situación difícil, no había dinero, las cosas del colegio y otras cosas”, contó la artista en un programa de televisión.

Posteriormente, contó que se fue a Bogotá y allá tuvo que dormir en la calle; sin embargo, esta ciudad le dio la oportunidad de ser corista.