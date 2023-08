Las peleas son muy comunes entre los jurados de ‘Yo me llamo’, pero en esta ocasión tomó un camino radical cuando Amparo Grisales se agarró con Pipe Bueno por una determinación.

El capítulo 8 del ‘reality’ tuvo como primer participante a un imitador de Vicente Fernández, que en realidad se dedica a la venta de platanitos. Lo cierto es que su aparición llevó al momento inesperado.

Yo me llamo el 4 de agosto, fuera del escenario. / Captura de pantalla 'Yo me llamo'">

¿Por qué peleó Amparo Grisales con Pipe Bueno en ‘Yo me llamo’?

Casi sin dudarlo, César Escola y Amparo Grisales le dieron su aprobación al hombre que replicó al intérprete de ‘El rey’, pero Pipe Bueno fue el único que le dio una calificación negativa.

Eso causó la inmediata ira de la caldense, que le preguntó a su colega la razón de su determinación, a lo que Bueno contestó que no había encontrado por completo la similitud en su registro vocal.

Grisales se mostró indignada, pero el artista se justificó en su propia trayectoria para darle fuerza a su decisión. Allí, la jurado del programa de canto e imitación de Caracol Televisión enfureció aún más.

¿Qué pidió Amparo Grisales con Pipe Bueno en ‘Yo me llamo’?

‘La Diva’ no se contuvo en su molestia por el hecho de que su colega no hubiera oprimido el botón verde para clasificar directamente al concursante, por lo que soltó una particular petición.

“¿Por qué no se lo llevan para ‘La voz’?”, propuso Amparo Grisales en medio de su molestia por el criterio que tuvo el cantante de música popular en su evaluación del concursante.

Bueno insistió en su postura sobre la voz del concursante, lo que de nuevo provocó la molestia de Grisales que, en referencia a ella y César Escola, dijo con ironía: “No tenemos oído, no sabemos de eso”.

Al observar el comportamiento de sus colegas, el intérprete de ‘Cupido falló’ solo atinó a señalar con impotencia y frustración: “Ustedes dos cuando se amangualan…”.