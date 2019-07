Luego del estreno de la segunda temporada de ‘Las muñecas de la mafia’ el pasado 8 de julio, la ‘Diva de Colombia’ ha estado muy activa a través de sus redes sociales respondiendo a los mensajes positivos y negativos que le dejan sus seguidores.

Asimismo, un usuario de Twitter le escribió que por “seriados de narcos y prostitutas” es que en el extranjero nos etiquetan de esa manera. Y agregó: “Si usted ve esa clase de basura, no se queje cuando le falten al respeto en el extranjero”.

A raíz de este comentario en contra de la serie, que se emite a las 10:00 p.m. por el Canal Caracol, Amparo no dudó en responderle con un contundente mensaje en el que aseguró que no es por culpa de este tipo de producciones sino porque él “parece” uno de ellos [narcos]. Además le aconsejó que dejara la “pendejada”.

“Deje le pendejada mijo. Si a ud lo etiquetan así en el extranjero es porque parece, no por las series”, escribió Amparo Grisales.

Algunos seguidores apoyaron las palabras de Amparo con mensajes como “una serie es solo eso, nuestra realidad va más allá”, “no te desgastes con comentarios sin fundamento, eres una diva”, mientras que otros manifestaron que deberían “bajarle al tema de traquetos” y que “es una etiqueta que jamás nos quitarán”.

A continuación, los tuits entre la ‘Diva de Colombia’ y el usuario que no está de acuerdo con este tipo de series, y mensajes de sus seguidores:

Deje la pendejada mijo!!! Si a ud. lo etiquetan así en el extranjero es porque parece , no por las series!!!😳 https://t.co/a0gnv1wmd9

Doña Amparo, el señor tiene la razon. Favor no se preste para esas cosas; se que es su trabajo pero debes ser selectiva.

Es verdad, siempre que he salido al extranjero me relacionan con Pablo y coca cuando saben que soy colombiano, y no creo parecerme a uno. Terribles esas novelas de narcos!!

— LEONARDO ORJUELA (@LEOrjuela) July 13, 2019