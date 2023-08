A pesar de que Amparo Grisales había dejado una respuesta de manera indirecta sobre su decisión en ‘Yo me llamo’ con el hijo de Giovanny Ayala, ahora fue directa para referirse el tema.

El tema se presentó en ‘Día a día’, magacín en el que ‘Jhovanoty’ la cuestionó por ser “pasadita” con los concursantes, pero que también le permitió justificarse sobre su determinación.

Lo llamativo es que el joven grabó y escuchó atentamente a la caldense hablando sobre él, video que publicó desde su cuenta personal de Instagram con los comentarios por lo sucedido.

Video de Amparo Grisales, sobre hijo de Giovanny Ayala fuera de ‘Yo me llamo’

Un usuario replicó desde su cuenta personal de X (antes Twitter) la publicación que hizo el joven, que capturó el momento en el que la actriz habló sobre él en el matutino de Caracol Televisión.

La explicación y el video se presentaron antes del capítulo en el que Grisales encaró de nuevo al hijo de Giovanny Ayala, que finalmente se quedó por fuera de la competencia por el paso de dobles de Diomedes Díaz, Darío Gómez y Paola Jara. La jurado se justificó.

“No se trata de eso [que sea malo], simplemente cantaba muy bien, pero el color no lo tenía. entonces, a veces, la gente no sabe escuchar […] Entonces se van por la emoción”, explicó.

Sobre la vergüenza que pasó en el programa de canto e imitación de Caracol Televisión al enterarse que el concursante es hijo del intérprete de ‘De rodillas te pido’, ella aclaró lo que vivió.

“El chico, además muy jovencito, muy lindo, de 18 años, a mí me dio mucha risa porque cuando dijo que [Giovanny Ayala] era el papá, que el original era el papá”, recordó sobre ese momento.

Luego de la respuesta de Giovanny Ayala sobre los comentarios de ‘la Diva’, que indicó que el ahora exparticipante canta mejor que su padre, la caldense dejó clara su postura y determinación.

“A él siempre se le dijo que cantaba muy bien, precisamente no le di la estrella porque me pareció que cantaba muy bien y el color no era igual al del papá”, indicó.

En ese momento, Iván Lalinde salió al paso para remarcar que la intención de ‘Yo me llamo’ es buscar a un imitador, más que destacar un talento individual, lo que abrió paso a la aclaración de ‘la Diva’.

“Los buenos cantantes se van para otro concurso, no para ‘Yo me llamo’. Yo nunca lo desautoricé”, finalizó la caldense, que explicó que la primera etapa son de audiciones abiertas en las que cualquier persona puede llegar.

Justamente, al referirse a ese espacio en el que se presentó el hijo de Giovanny Ayala, Grisales recordó que es una oportunidad para que los artistas aparezcan en televisión nacional.

¿Quién es el hijo de Giovanny Ayala en ‘Yo me llamo’?

Miguel Ayala, que días antes reaccionó al mensaje de su padre cuando le respondió a Amparo Grisales, nació el 26 de agosto de 2004 y se presentó a sus 18 años en el ‘reality’ de Caracol Televisión.

El joven sigue los pasos de su padre, Giovanny Ayala, en la música popular y, de hecho, en la búsqueda de ese reconocimiento ya había pasado por otro espacio en la televisión colombiana, por Canal RCN.