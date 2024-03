El artista urbano puertorriqueño Alejandro Mosqueda Paz, conocido como Almightly, aseguró el 26 de marzo en un confuso video de redes sociales que “no está desaparecido”, sino”en el monte buscando a Dios”, pero la Policía dijo a EFE que “continúa trabajando en su búsqueda”, lo que ha causado confusión.

La madre del cantante fue quien primero alertó en su cuenta de Instagram de que hacía dos días que desconocía el paradero de hijo y reportó su desaparición ante la Policía.

“Si lo han visto, por favor avisen”, solicitó a primera hora del miércoles la progenitora del artista. Horas después y en medio del revuelo causado, Almightly dijo en un video difundido en redes sociales que se encuentra en el Monte Horeb, un reconocido lugar de oración en el municipio de Vega Alta.

“Yo no estoy desaparecido, a mí me dijeron que me fuera de casa y yo me fui. Estaban usando intimidación, amenazas, y yo no estoy para eso, estoy buscando de Dios y me fui para el monte, le dije a mis familiares que yo quería ir al monte, los invité a que se fueran conmigo y no quisieron ir” , señaló el reguetonero.