El momento, que se desarrolló en San Juan, Puerto Rico, fue captado por uno de los asistentes al evento y provocó cientos de comentarios negativos hacia Bad Bunny, así que él decidió explicar por qué rompió la cadena de su compañero.

En un Instagram Live realizado por el cantante de Trap aseguró que estaba muy preocupado por el estado de salud de Almighty, así que se acercó a él y le dijo:

Almighty le dijo a ‘el conejo malo’:

“A mí no me importa lo que tú me estás diciendo yo me quiero pegar dos tiros”, palabras que a el cantante no le cayeron en gracia, no supo qué responderle y solo lo invitó a analizar su vida y ver todas las razones que tiene para vivir.