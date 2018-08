Los anfitriones de la noche fueron el rapero y comediante Nick Canon, junto a la celebridad venezolana Lele Pons, quienes sorprendieron por sus coloridos y llamativos atuendos.

Para los que no saben de Lele, ella debuta en la sintonizada ceremonia de premios por su popularidad en YouTube debido a su recién estrenado ‘sitcom’ web “Amigos”.

Por otro lado, la bella Lauren Jauregui, ganadora a estrella femenina más sexy, estuvo en la alfombra con un fino y seductor conjunto blanco, que destacó con un bralette de encaje.

Noah Cyrus, hermana de Miley Cirus, lució muy descomplicada con un top y jeans holgados.

La aclamada Katherine Langford, protagonista de ’13 Reasons Why’, lució un sobrio vestido negro en encaje.

El estilo de Chloë Grace Moretz fue muy particular y demostró que los Teen Choice Awards están para divertirse. La actriz lució un outfit repleto de estilo donde las lentejuelas y un gran blaizer acapararon la atención.

Por su parte, Zac Efron se llevó la tabla surf de la categoría ‘Mejor Actor de Drama’ por su papel en la película “The Greatest Showman”.

❤️ @ZacEfron gushing over his @GreatestShowman castmates is EVERYTHING! #TeenChoice pic.twitter.com/NVFyLiHehU

— FOX (@FOXTV) August 13, 2018