Con una risa de preámbulo al escuchar que hay chismes de que se divorció porque no ven por ninguna parte a su esposo Miguel Jaramillo en redes sociales y ella se la pasa en diferentes destinos todo el tiempo, Alejandra dijo que viaja sola “por gusto, por trabajo, por campaña publicitaria, porque me provoca y porque yo en la vida tengo un esposo, no un siamés”.

Luego, con su característico tono, se dirigió a “los que están herniados” y afirmó que no se ha separado: “El día que necesite el abogado les informo, pero por ahora vivimos muy felices y tenemos un hogar divino con nuestra perra Mariposa” (así a veces se la rechacen en algunos restaurantes de Cartagena).

Precisamente hablar de la composición de su familia llevó al periodista Andrés Wilches, quien ya había ganado confianza después de haberle cogido uno de sus senos, a interrogarla sobre su decisión de no tener hijos, a lo que ella respondió:

“Porque no queremos. Porque no nos interesa. Porque no nos gusta la idea. Porque no lo sentimos necesario. Porque no nos llama la atención”.

En la entrevista, Alejandra también recordó cómo vivió su experiencia en Viña del Mar, la separación de sus papás y hasta su papel de Yurleidis en la novela ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’.