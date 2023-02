El actor estadounidense Alec Baldwin seguirá siendo el protagonista de la película ‘Rust’, la cual retomará su producción un año y medio después de que tuviera que ser detenida por el accidental fallecimiento de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Los encargados de la producción del filme habían informado el año pasado que las grabaciones se retomarían en 2023, pero sin decir fechas exactas, por lo que todo seguía siendo una incógnita. Ante esto, la productora sacó un comunicado informando que en las próximas semanas se retomarán las actividades con normalidad, pero en otra locación. La producción se mudará del condado de Santa Fe, en Nuevo México, a los estudios de cine de Yellowstone Film Ranch, en el estado de Montana.

La noticia del cambio de locación llega justo después de que se anunciara que el director Joel Souza seguirá siendo el líder de la producción que se comenzó a grabar en octubre de 2021, mientras Bianca Cline asumió como nueva directora de fotografía, reemplazando a Hutchins en la película.

Finalmente, los productores ya habían hecho público que Matthew Hutchins, viudo de Halyna, ejercerá como productor ejecutivo de esta segunda parte del rodaje y que harán un documental sobre la vida de la directora de fotografía.

El actor de 64 años fue el principal implicado en la muerte de Halyna en el set, por lo que está afrontando un juicio por homicidio involuntario. En la primera audiencia, Baldwin se declaró inocente, por lo que podrá seguir con su grabación sin inconvenientes.

