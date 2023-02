La influencer Aída Victoria Merlano –hija de la excongresista Aída Merlano, detenida en Venezuela– se refirió, a través de sus redes sociales, a su madre y a la relación con ella desde que está prófuga de la justicia colombiana.

Con lágrimas en los ojos, Aída Victoria aseguró sentirse dolida a pesar de que la imagen que proyecte en sus redes sociales sea la de una mujer “fuerte y empoderada”.

Y es que, según explicó, la relación con su madre no pasa por el mejor momento. De hecho, dijo que “me duele mi mama, esa es la verdad. Me duele que se avergüence de mí porque yo nunca me he avergonzada de ella”.

En el relato que hizo en su cuenta de Instagram, la influencer contó que cuando a la excongresista la capturaron y ella volvió a estudiar la universidad, su madre le dijo que si le avergonzaba que fueran madre e hija, la negara. Pero, confesó, no lo hizo para “que ella viera que a mí no me avergonzaba que estuviera en una cárcel” y que “me puse su nombre”.

Por esta razón, dijo que le había dolido cuando Merlano le dijo: “quítate mi nombre porque me avergüenza que te llames como yo”. Así mismo, que hace cuatro meses no se hablan y que no se lo va a perdonar.

Finalmente, explicó que ella no era la mujer que aparece en un video íntimo que se filtró en la web, por lo cual mostró pruebas que lo confirmaban, como algunos tatuajes que tiene y líneas de bronceado que la otra mujer no tenía.