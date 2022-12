Jhonny Rivera fue uno de los protagonistas en el título ganado por el Deportivo Pereira el pasado miércoles 7 de diciembre, en lo que fue la primera estrella en la historia del club ‘Matecaña’. El cantante animó el partido con su canción ‘pegao’ e hizo parte de la fiesta de celebración; sin embargo, el evento por poco termina en tragedia para su agrupación musical.

(Vea también: Jhonny Rivera enrostró título del Pereira a Yéferson Cossio y le cobró “apuesta)

El propio artista contó en sus redes sociales que sus músicos debieron viajar por tierra desde Pereira hacia Yopal, Casanare. El viaje lo emprendieron en una caravana de tres camionetas, pero en el sector de la vía La Línea uno de los vehículos se estrelló y quedó totalmente destruido en la parte frontal. Por fortuna, no hubo heridos y solo se registraron daños materiales.

“Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poderles cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”. indicó inicialmente Jhonny Rivera.

Jhonny Rivera se accidentó en La Línea; camioneta quedó muy dañada" class="embed-responsive-item">

El artista indicó que como la camioneta quedó afectada, le tocó buscar una solución para el transporte y por fortuna consiguió otro vehículo que les permitió a sus músicos llegar hasta el destino donde tenían programada la presentación.

“La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus”, agregó.

Lee También

El artista compartió una imagen en la que se ve cómo quedó la camioneta después del accidente. El vehículo quedó sin bomper y se activaron los ‘airbags’ de emergencia.

“Así quedó la camioneta, pero gracias a Dios no hay nada que lamentar, aparte de las latas. Dios es grande”, fue el mensaje final del artista.