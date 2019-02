A pesar de que mucho se rumoró sobre una relación entre Mara y Nicolás, el último adiós de la participante hacia él fue más una declaración de amistad incondicional. Le escribió una carta y le dejó una camándula que él se colocó en el tobillo.

“Nico, en tan poco tiempo me cautivaste con tu nobleza, no sé como pero ‘mera’ (inmensa) amistad. Que vuelta (problema), porque en serio me conecté con vos. Te quiero agradecer por hacerme sentir tan linda cada día, porque sabías de mis inseguridades y fuiste fuerza para poder llegar hasta aquí. Fue demasiado mágico.

Perdón por todos los días hablarte de mi novio. Me sorprendió la persona que eres cada día. Te quiero ver ganar esto. Me llevé tu pañoleta. Me caes a la casa”, fueron las palabras de la modelo, que pusieron sentimental a su compañero.