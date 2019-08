De acuerdo con el programa ‘La red’, de Caracol Tv, Betancur decidió trasladarse a la ciudad de Medellín para tratar su problema médico y porque allí vive su familia.

Hace una semana, Betancur comentó al mismo medio que hace menos de un mes enfrentó una fuerte recaída y que se siente muy débil.

“Estaba sola en esa cita; me puse a llorar con el médico, sin poder creer que me estaba pasando otra vez. Siento el reloj en contra y para mí es muy triste porque me quedan muchos sueños. […] No sé hasta cuándo pueda seguir cumpliendo esos sueños”, explicó.

Ante lo difícil de su situación, ella no quiere volver a someterse al proceso de diálisis y mucho menos a un nuevo transplante, pues es muy difícil estar en la lista de espera.

Por el momento, los médicos que la atienden la están tratando con otros medicamentos y usando nuevos tratamientos para que ella pueda salir adelante.

Agregó que hace pocos días descubrió una masa en su cuello, que tiene el tamaño de una “pelota de golf”.

Según Betancur, le hicieron una biopsia y ya salieron los resultados, pero aún no se tiene un diagnóstico certero.