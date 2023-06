Fue durante el domingo pasado que se llevó a cabo la tercera ceremonia de eliminaciones de la Casa de los Famosos que pudimos apreciar como María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, se convirtió en la tercera eliminada del reality show siendo uno de los momentos más satisfactorios dio por varios fans del programa.

Recordemos que en un momento clave, Sergio Mayer le dice a Ferka antes de formarse detrás de ella que no debía estar nominada, porque ni siquiera debía estar en el programa, hecho que fue aplaudido por la comunidad y ante su salida, Ferka ha tenido la oportunidad de sincerarse en el programa de YouTube ‘Se te estuvo di y di’ al lado de Adela Micha.

Yo no tengo el control de cómo este tipo de realitys deciden editarte. Fui presa de mis propias actitudes porque entré con otra idea, quería conocer a mucha gente y a mí no me dieron chance y me han juzgado por tres semanas de show y ese show no me define.