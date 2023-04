Durante la emisión del programa ‘Hoy día’ Adamari López dio a conocer con un video la razón por las que ya no será parte de los presentadores.

La cadena televisiva en la que trabajó durante estos últimos 11 años como copresentadora dejará de ser su casa y la noticia tomó por sorpresa a varios.

(Vea también: [Video] La casa de Adamari hace 11 años cuando llegó al programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo.)

Frederik Oldenburg, anfitrión del matutino, inició el ‘show’ hablando sobre la ausencia de la puertorriqueña:

“Como ustedes observaron, entramos por esa puerta como todos los días, con la misma alegría, con la misma emoción. Hay una ausencia, con nosotros no está nuestra querida Adamari López, nuestra querida Ada. Más adelante ella misma nos va a explicar el por qué de esta ausencia”.

La mujer que recientemente se vio envuelta en una polémica por el beso que se dio con el presentador Daniel Arenas, no estuvo presente con sus compañeros cuando quedaban pocos minutos para que finalizara la emisión y en este momento se emitió una grabación en la que la López contó públicamente y con las emociones a flor de piel, el fin de su etapa en Telemundo.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ […], de este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años”, dijo la celebridad.