Parece que la producción que fue grabada en la costa de España no fue tan original como muchos esperaban, pues acusan a la colombiana de haber tomado ideas de los videos: ‘I’m into you’ de Jennifer López y Drunk in love’ de Beyoncé.

La similitud que encontraron con el de J Lo fue la escena en donde Shakira está a la orilla de la playa, tal y como lo hace la exesposa de Marc Anthony en el suyo. Además, también hay un baile que hace la barranquillera, que es similar al de López con William Levy, el protagonista del video.

En cuanto a la similitud con el de la esposa de Jay-Z, los usuarios mencionan las tomas editadas a blanco y negro, las cuales tienen locaciones a la orilla del mar, algunos movimientos sensuales y su vestuario.

El video, que es la tercera colaboración que realizan los colombianos y que fue producido por Jaume De Laiguana, se encuentra disponible en YouTube desde el pasado 27 de julio y hasta el momento ya acumula más de 19 millones de reproducciones. Además, se encontrarse en la tendencia número 2 de la plataforma.

Estos son los comentarios de los usuarios en Twitter:

Acusan a @shakira de plagiar el video de “Clandestino” por su similitud con videos como el de @JLo y @Beyonce ¿Ya lo vieron? ¿Qué opinan ustedes? #NexSomosTodos pic.twitter.com/CpqiLgWUXA — NEXpanama (@NexPanama) August 1, 2018