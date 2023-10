La actriz Camila Rojas contó en ‘La red’ que sufrió un complicado accidente cuando era más joven y estuvo a punto de perder la vida, pero afortunadamente pudo salvarse. Ahora tiene que someterse a varios tratamientos para mantener una buena salud.

Rojas, quien interpreta a Muriel Caballero en la novela ‘Pasión de gavilanes, la dinastía indomable’, comentó que esto le sucedió cuando era más joven y todavía estaba en el colegio, pues era porrista y hacía piruetas.

“Era la porrista que siempre lanzan, la que hace todas las acrobacias en el aire. Dijimos que íbamos a sacar un doble mortal, pero se me fue un doble mortal y medio de la fuerza con la que iba, sobrepasé el segundo piso del colegio […]. Caí de cabeza… Me acuerdo de que caí y sentí como una campana”, relató.

La actriz, quien es la hija de Rosario Montes (Zharick León) en la producción, dijo que en ese momento se puso de pie y luego se desmayó al caminar unos pasos.

“Según los que estaban ahí yo les dije: ‘No, esperen, no me agarren, yo puedo sola’. Ellos decían que cómo era posible. Caminé unos pasos y me desmayé”.

La llevaron al médico y confirmaron que tenía una fractura en el cráneo. “No sé si me pusieron anestesia o no, pero me acuerdo de que me levanté cuando me estaban poniendo puntos y en ese momento yo me repetía: ‘Bueno, mi nombre es Camila, mi mamá se llama tal’. Yo repetía esas cosas para ver si perdí la memoria. Me tenían en una camilla. Llegaron mis papás, abrí los ojos y les dije:’¿Cómo salió el mortal?'”, recordó.

Después de casi 6 meses de recuperación, Camila no pudo ser más porrista ni participar en las competencias que tenía en mente.

“El accidente era para desnucarse. A mí me alcanzaron a poner morfina porque no aguantaba el dolor de cabeza que tenía. Le agarré luego mucho miedo a las alturas”, admitió.

Pese a que han pasado muchos años de lo sucedido y ella sigue su vida profesional a tal punto de que hoy trabaja en una reconocida novela en Colombia, ese accidente le dejaron varias secuelas que intenta sobrellevar y superar de la mejor manera posible.

“El cuello debería tener una curva y yo lo tengo recta. Con el tiempo pierdes fuerza en el cuello, en la espalda y hombros. Ahorita me toca trabajar en eso con corregidor de postura para recuperar la curvatura. Esto conlleva muchos dolores también. De los errores se aprende y eso me ha hecho una mujer determinada ante las adversidades”, concluyó.

