Según Juliana, la pelea con su ex se dio después de varios episodios de celos y en medio de una relación en la que ella estaba “completamente sometida”.

“En esa ocasión me atreví a asistir a una comisaría de familia. Tuve un dictamen de Medicina Legal, donde a mi me evaluaron y me dieron 14 días de incapacidad. Me dislocó dos discos de la columna, porque me acostó en el piso, siempre me cogía en el piso, siempre me cogía a ahorcarme y a presionarme con su peso”, le narró en el programa de la mañana de La W.

Daza explicó que el daño en su cuerpo se dio porque su columna “quedó sobre el escalón y con todo el peso de él me dislocó dos discos. Me rompió un diente, me laceró mi cara, mis brazos, todo el cuerpo.”

En la conversación, la también presentadora explicó las razones por las que no fue antes a las autoridades: “Sería absurdo decir que no tuve miedo, que no tengo miedo. Es la hora que obviamente todavía tengo miedo a la reacción de él. Yo duré esos 9 años de relación con él completamente sometida. No solamente con violencia física, también con maltrato psicológico. Después de que yo logré salir de esa relación he recibido un tratamiento psicológico en donde ya por fin he entendido las consecuencias y los delitos que este hombre causó en mí, y por eso me atreví a denunciarlo.”

El círculo social que rodea a Ricardo también fue determinante para que Juliana decidiera callar durante mucho tiempo: “Fueron muchas las amenazas. Él tiene clientes muy importantes y siempre me decía que a mí quién me iba a creer. Que tan pronto yo lo denunciara, él acudía a uno de sus padrinos, a uno de sus clientes y él lo defendía, que a mí nadie me iba a creer. Tenía vergüenza y pánico”.

Su denuncia se hizo posible cuando encontró “un abogado que creyera en mí y se atreviera a defenderme, a pesar de las influencias y de los contactos que él tenía, porque a mí nadie me quería defender, porque todo el mundo sabe que él tiene relaciones muy importantes.”