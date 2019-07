De acuerdo con Reyes, sus senos eran tan grandes que en Colombia no vendían la talla de sostén que necesitaba, por lo que tenía que mandarlos a comprar en el exterior.

“Ese señor (el cirujano) me dijo que yo como era tan alta y grande me iba a poner más, entonces cuando me desperté me di cuenta de que tenía unas cosas grandísimas”, afirmó la actriz.

Reyes cuenta que le tuvieron que hacer hasta 3 cirugías para reducirle el tamaño de los senos.

Finalmente, la actriz invitó a las personas que desean hacerse una cirugía plástica a que no lo hagan y que se acepten como son.

Por otro lado, Reyes contó que recibió propuestas indecentes de algunos futbolistas que le ofrecían dinero a cambio de tener relaciones sexuales, pero ella las rechazó porque es “muy de la casa”.

