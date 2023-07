Dicen que para el amor no hay edad; sin embargo, en la sociedad aún hay muchos cuestionamientos sobre el tema, pues existen muchos casos de parejas que se juntan a pesar de tener varios años de diferencia, incluso décadas, aunque eso no es impedimento para consumar su amor.

(Vea también: Actor de ‘La primera vez’ cuenta cómo fue su noviazgo con reconocida actriz, siendo gay)

Así le ocurrió a la actriz María Irene Toro, de la novela ‘La Gloria de Lucho’, de Caracol TV, quien en diálogo con el programa ‘La Red’ contó secretos de su vida sentimental y reveló que en más de una oportunidad ha salido con pretendientes mucho más jóvenes que ella.

“He salido con hombres, no con menores, simplemente con hombres. Me gustan, tienen cosas chéveres y me aportan. La edad es una etiqueta y es una medida de tiempo y no existe. Es muy charro, porque entre las mujeres nos echamos puyas”, indicó.

Además, reveló cuál su primera experiencia con un pretendiente más joven y explicó por qué se terminó esa relación: “Mi primer novio menor fue después de que me separé. Era 7 años menor que yo y sufrí al principio mucho. Se acabó porque tomamos rumbos distintos, él se fue a vivir a otro lugar”.

Lee También

Finalmente, la actriz contó que su última relación la terminó hace 7 meses, en la que si era muy notoria la distancia de edades con el hombre que se vinculó sentimentalmente: “El último era menor que yo 12 años, cuando hay una década de diferencia hay aportes de lado y lado”.