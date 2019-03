El actor contó en La Red que todo ocurrió cuando salió de su vivienda, junto a su novia y su hermano. Aunque vio un carro sospechoso, no le puso cuidado y siguió “caminando normal”.

De repente, indicó el famoso, su pareja gritó y ahí se dio cuenta de que los iban a robar:

“Yo intenté correr, fue como mi reacción mas rápida, y en ese momento me cogieron, me tiraron al piso y me golpearon en la cabeza, me dieron 2 agolpes en la cabeza. Con esos golpes yo quedé mareado, no me pude levantar”.