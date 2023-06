El actor Alberto León, conocido por su papel en la exitosa telenovela ‘Betty, la fea’, ha compartido su experiencia por problemas de visión en el programa ‘La Red’ de Caracol. Todo comenzó cuando un día comenzó a ver “pajaritos” en uno de sus ojos, seguido de una pérdida momentánea de la vista. Preocupado, acudió rápidamente a un hospital para someterse a un examen.

(Vea también: Linda Hamilton estará en la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’)

León se percató de los síntomas inusuales en su visión: “Vi pajaritos y yo dije: ¿qué es esto?, mosquitas, ¿qué es esto, Dios mío? Algo anormal, algún sucio y me molestaba, y de pronto empezó a ponerse oscuro el ojo por pedacitos. Oscuro e iba aumentando el oscuro y por completo perdí la visión”, afirmó el actor.

A pesar del profundo miedo que sintió, el actor resaltó que su buen humor fue lo que lo ayudó a mantener la paciencia en medio de la incertidumbre. Una vez en el centro médico, se le explicó que había sufrido un desprendimiento de retina y que necesitaría una cirugía de urgencia bajo anestesia general. Ante esto, León compartió un momento humorístico antes de la operación cuando el anestesiólogo le preguntó si prefería vino o vodka, a lo que él respondió: “No, ponle whisky”. Luego de la intervención, despertó en la sala de operaciones con su ojo vendado y pasó el día en recuperación hasta ser dado de alta esa noche.

El procedimiento, el actor gastó al menos 10 millones de pesos. Sin embargo, lo más difícil fue el período posoperatorio, durante el cual se sintió profundamente solo y experimentó miedo y pánico. Las restricciones de no poder dormir, acostarse, levantar peso, hacer deporte o esforzarse se volvieron un desafío, ya que eran actividades comunes para él.

¿Qué le pasó a Alberto León, actor de ‘Betty La Fea’?

Desafortunadamente, la vida le jugó otra mala pasada a su visión años después. Esta vez, su ojo izquierdo fue afectado por una hemorragia, lo que indicó una posible señal de desprendimiento de retina. Conociendo los síntomas, acudió nuevamente a urgencias.

(Lea también: Liam Payne anuncia su primer concierto en solitario en Colombia)

“Algún vasito se rompió en la retina y la hemorragia como que, ‘hey ojo con eso’; entonces inmediatamente fui a urgencias. Primero sentí como una telarañita roja y esa telarañita se convirtió en una nubosidad completa, entonces perdí la visión. No me pueden hacer una ecografía porque la hemorragia no permite ver más allá, pero en la segunda visita a urgencias sí se pudo ver que había dos desgarros, estos desgarros son terribles porque es como el anuncio de que puede venir un desprendimiento de retina y el desprendimiento sí es terrible”, explicó León.

En esta ocasión, el tratamiento con láser para el desgarro le costó cerca de 2 millones de pesos. Finalmente, el actor compartió parte de su segundo calvario oftalmológico y envió un mensaje de prevención a los televidentes: “El desgarro implica una rotura, el desprendimiento implica una separación. Es una lotería que nadie se quiere ganar, pero hay que estar muy pendientes de la retina”.

(Lea también: Así se celebró en Bogotá la premier de “Elementos”, la película de Disney y Pixar)

Alberto León concluyó su relato instando a las personas a prestar atención a su salud visual ya ser conscientes de los posibles síntomas y riesgos relacionados con la retina.