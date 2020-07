green

Con el regreso de ‘Pasión de gavilanes’, que protagonizaron Danna García, Natasha Klauss, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Mario Cimarro, este último contó la dolorosa historia en una entrevista con ‘Día a día’.

“Voy, como, regreso, y cuando regreso yo sentía mi caballo raro, como que el caballo no se sentía cómodo conmigo. Y dicen ‘acción’, y ‘pum’, el caballo así [señas de vueltas con sus manos], da un ‘flip’ hacia atrás y me aterriza en el pecho y me fracturó tres vértebras”, recordó el cubano en el matutino de Caracol.

El “sustototote”, como lo definió Cimarro, lo dejó inconsciente por unos segundos y hasta hizo que viera “la luz del túnel”.

Luego del golpe, Mario no podía respirar y se sentía “como pez fuera del agua”, por lo que debió ser trasladado a un hospital: “Terminamos, cortamos, me llevaron al hospital, y el médico, obviamente, me recomendó que me tenían que enyesar el torso. Imposible, porque estábamos empezando la novela. Me remitieron a un superespecialista que me hizo un corsé especial para que yo usara debajo del vestuario, y así estuve tres meses, hasta que me recuperé”, contó Cimarro, sobre la difícil situación que vivió a principio de los años 2000.

Aunque ni ‘Día a día’ ni Caracol han subido esa parte de la entrevista a sus redes sociales, otros usuarios grabaron el fragmento y lo publicaron, como se ve a continuación: