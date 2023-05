Tatiana Ángel, quien concursó en el programa de ‘Guerreros’ de Canal 1, sorprendió a sus seguidores al revelarles por medio de sus historias de Instagram que tenía complicaciones en su salud.

La ahora presentadora de ‘A ganar se dijo’, indicó que tenían fuerte dolor en uno de sus pechos y resultó que era más grave de lo que pensaba, pues una de sus prótesis se explotó.

La deportista dijo que debido al dolor y a que por herencia familiar tiene posibilidades de desarrollar cáncer de seno, se realiza exámenes constantemente y el último que se hizo, salió mal.

“Yo sí me hago exámenes de control, yo tengo antecedentes, de mi familia, de cáncer, así que normalmente, anualmente me hago exámenes. Resulta y asa que hace un tiempo yo sentía como una ‘pocheca’ extraña y me dolía muchísimo, pero mucho”, mencionó Tatiana.

Lo que sucedió fue que la ecografía mamaria evidenció algunos problemas con su seno, ya que la prótesis no estaba en buenas condiciones, sin embargo, aseguró que por fortuna su vida no está en riesgo, pero su debe operarse.

Asimismo, la deportista aseguró que no tiene ni idea de cómo pasó este accidente, ya que no ha tenido ningún golpe.

“Yo no me he caído, ni me he golpeado. Desde hace nueve meses no tengo nada de impacto, entonces no sé cómo pasó” dijo la presentadora.