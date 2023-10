“Esta decisión yo la voy a respetar, pero no me voy a someter porque creo que tengo el derecho a seguir trabajando por mi pueblo y esto no nos va a amedrentar”, con estas palabras y ante decenas de sus seguidores, Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro” desafió la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que un día antes revocó su candidatura a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira.

El exnarcotraficante reiteró este jueves que su campaña “no se rinde, nosotros seguimos adelante”, dejando entrever que usará el recurso de reposición al que tiene derecho para apelar la decisión del CNE, pero que solo puede ser presentado en un máximo de dos días hábiles tras el anuncio del fallo.

Los magistrados tomaron la decisión de revocar la aspiración de Lopesierra por su pasado vinculado con el narcotráfico, que lo hizo pagar una condena de 19 años en Estados Unidos entre 2002 y 2019.

(Vea también: CNE revocó inscripción de Oneida Pinto a la Alcaldía de Albania, en La Guajira)

El CNE recibió una queja de un ciudadano sobre la candidatura del exnarco valiéndose del inciso 5 del artículo 122 constitucional, que establece la inhabilidad para acceder a los cargos de elección popular a “(…) quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

Así mismo, señala la resolución del CNE que el ciudadano, citando el artículo 37 de la ley 617 del año 2000, modificatorio del artículo 95 de la ley 136 de 1994, estableció las inhabilidades para ser alcalde. “No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital (en su numeral 1) ‘quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad”.

Sobre esto último, Lopesierra también dejó claro este jueves que no hará ninguna coalición con otro candidato, en caso de que su recurso de reposición tenga efecto y pueda continuar en la contienda.

Santander Lopesierra inscribió su candidatura el pasado 10 de julio a través del movimiento Alternativo Independientes. De acuerdo con el formulario entregado a la Registraduría de Maicao, recolectó 63.825 firmas de ciudadanos que avalaron su candidatura.

Esta era la segunda aspiración a un cargo público del “Hombre Marlboro”, pues en 1994 fue senador de la República.

(Lea también: CNE tumbó la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander)

El “Hombre Marlboro” fue mencionado por Day Vásquez en medio del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que recae sobre ella y el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos. El sujeto es señalado de entregar al menos 1.000 millones de pesos –en conjunto con el empresario Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca– a la campaña de Gustavo Petro, dinero que habría terminado en el bolsillo del hijo mayor del presidente.

Lee También

Petro hijo, quien irá a juicio por este caso, ha dicho en audiencias que su papá ni la campaña tenían conocimiento de estos movimientos. La Fiscalía, por su parte, buscará probar en el juicio que el patrimonio de Nicolás Petro aumentó más de $1.000 millones injustificadamente

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.