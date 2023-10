Le pasamos el Detector de Mentiras al debate que hicieron Noticias Caracol y La Silla Vacía ya los cinco candidatos punteros a la Alcaldía de Bucaramanga, según la Invamer del 31 de agosto: Jaime Andrés Beltrán, Fabián Oviedo, Consuelo Ordóñez, Carlos Parra y Horacio José Serpa. En total, los candidatos dijeron 26 afirmaciones chequeables.

Horacio José Serpa

“Hay que ir a gestionar a Bogotá. Hace 8 años no se gestiona una gran obra en esta ciudad”

Falso

En el Plan de Desarrollo del Gustavo Petro quedó incluido en el plan de inversiones de la Nación, la financiación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, del río de Oro. Ese proyecto cuesta 400 mil millones de pesos, y lo promovió la bancada santandereana en el Congreso, en la que el actual alcalde, Juan Carlos Cárdenas, tiene aliados.

En la administración de Rodolfo Hernández (2016-2019), hoy candidato a la Gobernación de Santander, el Ministerio de Educación puso el 70% de los recursos que se necesitaban para construir megacolegios y el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, le cedió a esa alcaldía parte de la administración del recaudo del peaje de la doble calzada La Virgen – La Cemento, luego de que se declarara el incumplimiento del contratista, para que esa administración junto a la gobernación terminaran la obra.

Y la construcción del Portal Norte de Metrolínea (hoy en proceso de liquidación) que se contrató en 2018, costó 48 mil millones de pesos y el 50 por ciento fue plata del gobierno nacional.

Carlos Parra

“Este alcalde amarró más de 130 mil millones”

Cierto

En efecto, Cárdenas entregó 8 contratos por 131 mil millones de pesos, de manera directa, bajo la figura de urgencia manifiesta argumentando una “calamidad pública” que decretó en noviembre de 2022 por los efectos de la ola invernal de la segunda mitad del año pasado (Vea la lista de contratos).

Entre los contratos se encuentra uno por 40 mil millones de pesos para canalizar los cauces de quebradas la Iglesia y la Flora. La Procuraduría ya indaga presuntas irregularidades en la adjudicación de esa obra porque no está clara la urgencia.

Ese contrato en particular quedó en manos del Consorcio La Flora 2023, que pertenece en un 10% a la empresa Comunica Tecnologías SAS, que desde octubre pasado pertenece a Marian Karina Tavera González, hija de Martín Tavera, quien a su vez, es una de las cabezas y principal músculo económico del clan Tavera.

La misma duda sobre la urgencia pesa sobre los 8 contratos restantes de ese paquete, debido a que para adjudicar los recursos no medió concurso y no está clara la calamidad que obligaba a contratar inmediatamente y por esa vía de manera directa.

En mayo de este año, el candidato Parra, junto con el representante a la Cámara verde, Cristian Avendaño, quien es de su grupo político, y otros congresistas verdes, denunciaron en la Fiscalía al alcalde Juan Carlos Cárdenas y a su secretario de infraestructura, Iván José Vargas, por entregar la ejecución de los recursos sin que mediara concurso público y favorecer a contratistas directamente bajo el uso de la figura de “calamidad pública” cuya urgencia está en discusión.

Consuelo Ordóñez

“Sin una sola sanción, 3.3 billones de pesos he administrado y no me he robado un peso”

Cierto

Ordóñez no ha recibido ninguna sanción a lo largo de su carrera política. Según una revisión de los antecedentes de Ordóñez en la página de procesos misionales de la Procuraduría, no tiene ninguna investigación en curso, ni ha sido sancionada.

Tampoco tiene antecedentes de imputaciones o condenas en la Procuraduría o la Fiscalía. Con el número de cédula de Ordóñez, la Contraloría confirma su certificado como no responsable fiscal. Es decir, que no ha sido condenada fiscalmente. Tampoco tiene antecedentes ni procesos judiciales en curso, según una revisión de la red integrada para procesos judiciales en línea.

Jaime Andrés Beltrán

“Llevamos 12 años batallando la independencia. Nunca recibí apoyo por parte de ellos (del clan Aguilar), cuando era concejal, y hace 4 años que me lancé a la alcaldía los derroté.”

Engañoso

La independencia de Beltrán está relacionada con que no pertenece a ningún grupo político, pero su carrera política inició como aliado de los liberales, cuando llegó al Concejo en 2011.

Incluso, intentó ser candidato a la Alcaldía por ese partido en 2015, pero no le dieron el aval. Además, ha tejido alianzas con políticos tradicionales para obtener burocracia (como en el caso de su apoyo al senador Jaime Durán en 2017) o para obtener un coaval (como sucedió recientemente con La U, partido al que le hizo campaña en su iglesia para llevarlos de aliados).

Y, durante la Alcaldía liberal de Luis Francisco Bohórquez, Beltrán era concejal rojo y organizó el Festival de la Familia, un evento de música cristiana en el marco de la feria de Bucaramanga, con recursos de la Alcaldía y de la Gobernación de Santander.

En ese momento esa entidad estaba al mando del investigado por corrupción, Richar Aguilar, con el que se ve compartiendo tarima junto al exalcalde Bohórquez. Hace cuatro años no fue candidato de los Aguilar y sacó más votos (quedó de segundo) que Fredy Anaya, el polémico excongresita que tenía apoyo de ese clan, pero en estas elecciones los candidatos del clan Aguilar a la asamblea departamental, Eduin Vargas, y Gustavo Ardila al concejo de Bucaramanga han hecho eventos con propaganda de Beltrán.

Además, según le contó a La Silla una líder comunal, en un desayuno con el condenado por parapolítica Hugo Aguilar, este manifestó que se debía apoyar al pastor a la alcaldía.

Horacio José Serpa

“Yo nunca jamás he tenido una investigación en mi vida pública”

Cierto

Según una revisión de los antecedentes de Serpa en la página de procesos misionales de la Procuraduría, no tiene ninguna investigación.

Tampoco tiene antecedentes de imputaciones o condenas en la Procuraduría o la Fiscalía. Con el número de cédula de Serpa, la Contraloría confirma su certificado como no responsable fiscal. Es decir, que no ha sido condenado fiscalmente. Tampoco tiene antecedentes ni procesos en curso, según una revisión de la red integrada para procesos judiciales en línea.

Consuelo Ordóñez

“Nosotros estamos recibiendo agua contaminada por cianuro y mercurio y eso es supremamente grave para la salud de los bumangueses”

Falso

La resolución 2115 de 2007 establece cuáles deben ser las características que debe tener el agua que es apta para consumo humano. La metodología para evaluar el agua se llama Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (Irca), un puntaje que va de 0 a 100, en donde 0 es que cumple con los requisitos para que las personas la ingieran y 100 significa que consumirla es riesgoso para la salud.

En Bucaramanga, la empresa que debe hacer esta medición es el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), la cual monitorea varios aspectos de la calidad del agua, como su color, sabor y los elementos químicos en ella, como el cianuro y el mercurio.

Este es el reporte de la calidad de agua de Bucaramanga de los primeros ocho meses de 2023:

La última medición, realizada en agosto, arrojó que la cantidad de cianuro en el agua que consumen los bumangueses era de < 0,01 mg/L y la de mercurio de < 0,00060 mg/L. Ambas cantidades están por debajo de los valores máximos aceptados por la resolución que regula la calidad del agua en el país: el límite del cianuro es de 0,05 mg/L y el del mercurio de 0,001 mg/L.

En cuanto al Irca de agosto, este fue de 1 por ciento, lo que significa que el agua de la ciudad no representa riesgo alguno para los ciudadanos y que es apta para el consumo humano. Inclusive, el promedio del Índice de enero a agosto de 2023 ha sido de 0,84 por ciento, lo cual indica que durante este año los bumangueses no han consumido agua que ponga en riesgo su salud.

No obstante, en el río Suratá, uno de los tres afluentes que surte el AMB, sí se han encontrado niveles contaminantes de mercurio. Alejandro Estrada, el gerente de la empresa de Acueducto, le dijo a Vanguardia que en 2023 “el máximo valor que se ha presentado en el río Suratá por concentraciones de mercurio ha sido de 5,4 microgramos por litro, eso fue el 26 de febrero. Este valor al ser menor a 15 microgramos por litro permite que se active el pretratamiento en la planta”.

Ese proceso de tratamiento permite que el agua quede apta para consumo humano, por lo que el líquido que ingieren los bumangueses no representa un riesgo para su salud. Sin embargo, la presencia de mercurio en el agua del río tiene otro nivel de riesgo para habitantes de algunas zonas rurales, por ejemplo, donde el agua llega por acueductos veredales donde no hay proceso de tratamiento.

Por lo tanto, calificamos esta afirmación como engañosa.

Carlos Parra

“El Imebu hoy está dominado por un concejal del Centro Democrático que acaba de darle el aval a un candidato que está acá, entonces eso es claro: tenemos que romper ese modelo en Bucaramanga.”

Cierto, pero

Parra se refiere a Luis Fernando Castañeda, concejal del Centro Democrático y apodado como el “Chumi”, que durante todo el periodo hizo parte de la coalición del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Actualmente aspira a repetir su curul.

Como contó La Silla Vacía aquí, el “Chumi” creó la Fundación Santandereana de la Mujer, que asesora jurídicamente y da asistencia psicológica a mujeres cabeza de hogar. Su hija lidera esa organización.

En julio de este año Vanguardia denunció que la fundación tenía un contrato de capacitación a microempresarios y contratistas con el Instituto de Empleo y Fomento Empresarial, Imebu, que era utilizado para hacerle campaña al concejal.

El medio reveló que en la cuenta de Instagram oficial del Imebu se publicaron fotografías de unas capacitaciones que hizo la Fundación a los microempresarios y contratistas, donde había propaganda política a favor de Castañeda. Las fotografías fueron eliminadas después.

“A los contratistas nos tiene obligados a que tenemos que apoyarlos y nos inscribieron a la fundación, nos hacen cumplir horas aprovechándose de nosotros que no tenemos respaldo político con el simple hecho de que nos toca o no nos renuevan el contrato. Alexandra Guerrero, subdirectora técnica del Imebú tiene a la mayoría de los contratistas obligados a apoyar a este político. Eso ya lo sabe el director, pero como el decir de él es que está con ‘Chumi’, que nos cuidemos”, dijo a Vanguardia un contratista del Imebu que pidió reserva de su identidad.

Guerrero, la subdirectora técnica del Imebu que menciona el contratista, es la cuota de Castañeda en el Imebu. Según contó Vanguardia, en sus redes sociales ella ha publicado fotografías haciendo activismo político a favor de Castañeda.

Es decir, sí hay hay denuncias periodísticas según las cuales el Imebú ha contratado con una fundación del concejal del Centro Democrático, Luis Fernando Castañeda, que tiene al menos una cuota política en esa entidad, que está haciendo política, según Vanguardia, a favor de Castañeda. El mismo Instagram de Imebú ha publicado, de acuerdo a ese medio de comunicación, fotografías donde aparece publicidad a favor del concejal.

El Centro Democrático adhirió al candidato a la alcaldía, Jaime Andrés Beltrán, a quien se refiere Parra en su afirmación.

Pero aún no se conocen investigaciones judiciales por posible participación en política de funcionarios públicos. Por eso la afirmación de que hay un concejal del Centro Democrático con poder de tomar decisiones o incidir políticamente en el Imebu, es cierta, pero con una salvedad, según la investigación periodística del medio Vanguardia soportada en diferentes pruebas.

Jaime Andrés Beltrán

“Le faltó el clan de Claudia López y de la madrina que lo patrocinó a él (al candidato Carlos Parra). Están hoy acusados en Revista Semana por coimas de más de 10.000 millones de pesos“

Engañoso

La publicación de Revista Semana a la que hace referencia Beltrán es a una realizada el 23 de septiembre, en el que el medio reveló información de un expediente que habla sobre presunta corrupción en la construcción del Metro de Bogotá.

Según Semana, en los documentos judiciales a los que tuvo acceso hay información “comprometedora” que viene de interceptaciones a conversaciones entre José Silva, un exfuncionario del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino. Ahí hablan sobre las presuntas coimas que se giraron a López desde China, una de seis mil millones de pesos que, supuestamente, iban para el partido Alianza Verde y para la campaña al Congreso de Lozano.

El artículo explica que el expediente es de una investigación hecha por una fiscal en Yopal, quien fue la que ordenó las interceptaciones. La Fiscalía compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia porque se mencionan funcionarios públicos.

Pero, como dijo La Silla, el artículo de Semana no fue contrastado y solo tiene una fuente. La alcaldesa de Bogotá respondió que esas afirmaciones “solo pretenden difamar y sembrar un manto de duda” sobre ella y sobre la megaobra de la capital. Además, hasta el momento de publicación de este detector, ningún ente judicial o de control había ha público algún comunicado relacionado con el caso.

El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. Que Semana reproduzca en portada sin ninguna verificación, contrastación o soporte de… pic.twitter.com/5kdgG3vH1d — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 23, 2023

Como contó La Silla en el tarjetón de los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga, la candidatura de Parra cuenta con el aval de los verdes, el partido de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, es ahijado político de la senadora Angélica Lozano.

Sin embargo, en la publicación de Semana no hay mención alguna a Parra. Inclusive, otro candidato a la Alcaldía de la misma ciudad, Manuel Parada, abordó en la calle al candidato de los verdes en Bucaramanga para preguntarle por el presunto caso de corrupción de su partido, a lo que Parra dijo: “No lo he leído”.

#Video | El candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Manuel Parada, @manolete, confrontó en la calle al también candidato a la alcaldía Carlos Parra y al Representante a la Cámara, Cristian Avendaño, ambos del Partido Verde, para preguntarles por los presuntos casos de corrupción… pic.twitter.com/zgZzV9EgW6 — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) September 23, 2023

Teniendo esto en cuenta, calificamos esta afirmación como engañosa. Si bien Carlos Parra es candidato de la Alianza Verde y es cercano a la senadora Angélica Lozano, en la investigación publicada por Semana sobre supuestas coimas a ese partido por la construcción del Metro de Bogotá su nombre no aparece.

Fabián Oviedo

“No mienta, Horacio Jose. Usted está perdido, no nació en Bucaramanga, no estudio en Bucaramanga, no vivió en Bucaramanga, no vota en Bucaramanga“

Cierto

El candidato liberal, Horacio José Serpa, es hijo del excongresista Horacio Serpa (qepd), expresidente de la Asamblea Constituyente del 91, ministro del Interior de Samper, y un reconocido político santandereano.

Serpa junior nació en Barrancabermeja, Santander, pero por amenazas a su padre, su familia se fue a vivir a Bogotá cuando él era un niño. Allá se graduó de bachillerato, estudió administración de empresas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) e inició su vida política como concejal de Bogotá entre 2015 y 2017, y luego como senador en 2018.

El País de España le hizo un perfil a Serpa y le preguntó al candidato sobre las críticas que varios candidatos le han hecho debido a que gran parte de su vida la ha pasado en la capital. A esto, el liberal respondió: “No me he desprendido de Santander y Bucaramanga. Mi papá nace y muere en Bucaramanga. Venía mucho cuando él era gobernador [2008-2011] y, mientras estuve en el Congreso, también vine a la ciudad cada ocho días, para estar atento de lo que sucedía”.

Teniendo esto en cuenta, calificamos esta afirmación como cierta.

Horacio José Serpa

“La competitividad de Bucaramanga está en el suelo“

Falso

En los últimos cinco años, el área metropolitana de Bucaramanga se ha movido entre el tercer y sexto lugar en el ranking de ciudades más competitivas del país, según el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) que hacen el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (Cepec).

La idea del Índice es medir la competitividad de todas las capitales del país (32) según cuatro categorías: las condiciones de los habitantes, que incluyen infraestructura y equipamiento, instituciones y sostenibilidad ambiental. Le sigue capital humano, es decir, salud y educación. Los últimos dos son: eficiencia de los mercados —entorno para negocios, mercado laboral, tamaño del mercado— y ecosistema innovador.

Hace cinco años, el área metropolitana de Bucaramanga quedó en el cuarto lugar con un puntaje de 6,06 sobre 10.

Para el 2019, alcanzó un puntaje de 6,22 sobre 10, lo que la dejó en el tercer puesto de la lista. A pesar de la pandemia, en 2020, el puntaje de Bucaramanga aumentó hasta un 6,33, pero descendió al cuarto sitio en el ranking nacional.

Para 2021 (el año posterio a la pandemia) la ciudad descendió al sexto lugar superada por Bogotá, el área metropolitana de Medellín, Tunja y Cali. Para ese año, el puntaje quedó en 6,14 sobre 10. El último Índice que hay es el de 2022, en el cual Bucaramanga volvió al quinto lugar y mejoró su puntaje a 6,36 sobre 10.

Carlos Parra

“El audio que usted menciona es un audio donde yo le digo a la persona ‘A mí no me meta en eso”. Le digo explícito: “A mí no me meta en eso’. A los meses de ese audio yo denuncié a ese concejal que es de mi partido“

Cierto, pero

Es cierto que en el audio el concejal verde Carlos Barajas le habla al candidato Carlos Parra sobre negociar puestos, a lo cual Parra le responde que “ si quieren háganlo, pero yo no me meto en esas cosas”.

Pero, si bien en septiembre de 2020 Parra promovió una denuncia en contra de Barajas, fue pidiendo que se investigara al concejal por una denuncia de presunta corrupción que había hecho en su contra Rodolfo Hernández. Es decir, no fue Parra quien lo denunció directamente y tampoco nunca denunció el ofrecimiento que quedó grabado en el audio.

Jaime Andrés Beltrán

“Tenemos solo 4 agentes (de Migración Colombia) para todo el Área Metropolitana de Bucaramanga“

Falso

Migración Colombia tiene dos puntos de atención migratoria en el área metropolitana de Bucaramanga, un centro facilitador de servicios migratorios en el centro de la ciudad y un puesto de control migratorio en el aeropuerto Palonegro.

Los agentes de Migración, a los que se refiere Beltrán, son oficiales de migración que trabajan en esas dos oficinas y trabajan en los trámites que hace la entidad para la regularización de entradas, salidas y la población migrante en el país.

Según Migración Colombia, son un total de 24 funcionarios, no cuatro como afirmó Beltrán, que tienen ese cargo para el área metropolitana de Bucaramanga. Además de esos, en las oficinas también trabajan profesionales universitarios, especializado y técnicos, pero estos no entran en el cargo de agente al que se refirió Beltrán.

Consuelo Ordóñez

“Esa cárcel (propuesta por Beltrán) en la carrera 15 entre calles 18 y 19 es imposible. En primer lugar, porque el POT lo impide, es una zona comercial y en los alrededores de la cárcel se verían perjudicados gravemente. Pero adicionalmente tendrían que pasar primero por un plan de implantación y por la modificación del plan de ordenamiento territorial, eso le demora 3 años.“

Cierto

En el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Bucaramanga, la carrera 15 está clasificada como vía principal de la ciudad y tiene uso comercial 2 (comercio especializado), algo que reñiría con la destinación para construir una cárcel.

Ese POT está vigente hasta 2027, por lo que quien quiera modificar los usos de suelo y la destinación predial deberá esperar hasta ese año para hacer modificaciones de fondo en el ordenamiento territorial del municipio.

Ese año, el alcalde de turno deberá presentar el proyecto al Concejo para que lo debata, justo cuando cruza por el último año de su periodo. Así que aún cuando el candidato lograra modificar el POT para construir una cárcel en esa zona, el tiempo solo le alcanzaría para habilitar el sector, y no para dejar construída una cárcel allí.

Horacio José Serpa

“Metrolínea fracasó: hoy en día funcionan menos de 20 buses en toda la ciudad, la gente no tiene alternativas porque no hay rutas y porque la frecuencia de paso de todas esas rutas dura más de 45 minutos“

Cierto

El sistema masivo de transporte de Bucaramanga sí fracasó. En agosto de 2023 arrancaran los trámites del proceso para disolver y liquidar la empresa Metrolínea S.A., luego de que lo recomendara la asamblea de accionistas.

Metrolínea será liquidado principalmente por dos razones: las deudas millonarias que tiene el sistema y las quejas de los usuarios acerca de la falta de rutas.

En junio de este año Vanguardia reveló que el 85 por ciento de la flota de Metrolínea no estaba operando y solo había cerca de 30 buses verdes cubriendo las rutas, el resto estaban en el Patio – Taller de Metrolínea.

La oficina de prensa de Metrolínea, le dijo a La Silla que en estos momentos hay 219 buses verdes guardados en el patio del anillo vial que no están funcionando por estar en malas condiciones. De esos, hay 90 buses abandonados de la empresa Movilizamos, el anterior operador, que está también en liquidación y que ya no hacen parte del sistema.

Esa oficina dijo además que hay 17 buses verdes de Metrolínea operando y 257 buses convencionales de las empresas de transporte público, los cuales fueron incorporados al sistema masivo del área metropolitana para poder cubrir las rutas frente a la falta de buses verdes.

Pero el sistema sí tiene rutas. Actualmente tiene 35 y de hecho, en agosto de este año, con la inclusión de nuevos buses convencionales, se crearon seis nuevas rutas.

Con respecto a la frecuencia de las rutas, el tiempo de estas sí puede llegar a ser de 45 minutos, eso ocurre por las dificultades en la movilidad de la ciudad y otros factores externos al sistema como accidentes y tráfico lento. Además los buses convencionales que se agragaron al sistema masivo no transitan por el carril exclusivo de Metrolínea.

Jaime Andrés Beltrán

“El río de oro hoy está viviendo unas afectaciones increíbles por la falta de autoridad y la falta de liderazgo de nuestros mandatarios que no han sido capaces, en los 12 últimos años, construir la planta de tratamiento residuales.“

Cierto, pero

Beltrán se refiere al río que surte el acueducto de Piedecuesta y recorre los municipios de Floridablanca, Girón y Bucaramanga.

Según la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), el río de oro se encuentra contaminado porque recibe aguas residuales de Floridablanca y Girón. De once puntos de control, en cinco la calidad del agua es mala, en cuatro regular y tan solo en dos es aceptable.

En marzo de este año varias veedurías ambientales, como la Asociación Centinelas del Planeta, denunciaron que identificaron 83 vertimientos de desechos industriales y aguas residuales sobre el río.

Por otro lado, es cierto que las pasadas administraciones no lograron construir la Ptar, pero sí lo han intentado. Durante su alcaldía Rodolfo Hernández buscó construirla con inversión privada. Esa propuesta no salió adelante, pero en mayo de este año la construcción de esa Ptar fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro.

El proyecto tiene un valor de más de 400 mil millones de pesos. La inclusión de la construcción de esa Ptar en el PND fue promovida por el Comité del Agua y del Páramo de Santurbán, de varios congresistas de la bancada santandereana, como el representante verde Cristian Avendaño, el Concejo de Bucaramanga y el actual alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Carlos Parra

“En el Concejo fui yo el que le quité la careta a Cárdenas con muchas denuncias de corrupción sobre costos de salud, contratación amarrada, sobre cómo le terminaron dando a Martín Tavera la canalización de la quebrada La Iglesia, ese fue un trabajo mio, en el que claro tuve el respaldo de varios compañeros y la oposición de otros“

Cierto

Es cierto que el concejal Parra fue vocal en denuncias contra el alcalde Cárdenas y fue una de las caras de la oposición en esa institución.

En abril de 2021, el entonces concejal Carlos Parra y el actual concejal Danovis Lozano, denunciaron en un debate de control político en el Concejo de Bucarmanga, al Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, por cuatro presuntas irregularidades en contratos para el Plan de Intervenciones Colectivas (programas de prevención en salud pública) correspondientes a sobrecostos, falta de idoneidad, colusión (pactar para afectar a terceros), y falta de publicidad.

Parra también reveló en mayo de este año en su cuenta de Twitter que una empresa llamada Comunica Tecnologías SAS, de la que figura como socia desde octubre del año 2022, Karina Tavera, hija de una de las cabezas del clan Taveran, Martín Tavera, hace parte del Consorcio La Flora 2023, a la que se le entregó a dedo un contrato por 40 millones de pesos para la canalización de la quebrada la Iglesia.

Horacio José Serpa

“El pastor le entregó las llaves del candado al coronel Aguilar“

Cierto

Jaime Beltrán es coavalado por el Partido de La U, en el cual aterrizaron los Aguilar luego de dejar el Partido Conservador.

Dentro de la lista de La U está Gustavo Ardila, candidato al Concejo de Bucaramanga que está siendo apoyado por el gobernador de Santander Mauricio Aguilar, como lo reveló Vanguardia. Ardila ha realizado eventos políticos compartiendo tarima con Beltrán, además, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, ha hecho reuniones para apoyar a Beltrán, como reveló La Silla.

Consuelo Ordóñez

“La carrera 27 colapsa, colapsa la ciudad entera“

Cierto

La carrera 27 está clasificada en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, como una “arteria primaria” de Bucaramanga.

Según la definición de ese documentos, esa clasificación es para “vias orientadas a canalizar el trafico vehicular rapido, que permiten la conexión del territorio metropolitano y su articulación e integración con los corredores viales regionales y nacionales, facilitando, además, la conexión de los principales flujos vehiculares nacionales de paso por el area urbana, en los sentidos sur — norte y este-oeste”.

Esa descripción, en la práctica significa que si esa vía no funciona adecuadamente, el tráfico de la ciudad colapsa.

Jaime Andrés Beltrán

“Un hecho que se tuvo que resolver hace más de 8 años (el relleno sanitario) hoy sigue teniendo en vilo a más de 93.000 habitantes alrededor a los que está afectando de manera directa“

Cierto

El cierre del relleno sanitario El Carrasco se decretó por primera vez en 2011 por orden de un juez (hace 12 años).

Desde entonces se han decretado seis emergencias sanitarias que lo han mantenido funcionando. La última fue en octubre de 2022, que amplió la vida útil de ese relleno a cielo abierto por otros 24 meses.

Según reportes oficiales de la Alcaldía de Bucaramanga, para 2022 siete municipios disponían residuos en El Carrasco: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Rionegro, Playón y Matanza. Esos municipios suman: 1,2 millones de habitantes. En el barrio El Porvenir, que es el vecino del relleno El Carrasco, viven 41 mil habitantes (poco menos de la mitad de los que dijo Beltrán), que han sido los principales impulsores de las acciones para cerrarlo.

Carlos Parra

“Hugo Aguilar está condenado por paramilitarismo, los Villamizar por casos como el carrusel de las notarías“

Cierto

Es cierto. En agosto de 2013 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años de prisión a Hugo Aguilar por elegirse con el apoyo de grupos paramilitares como Gobernador de Santander para el periodo (2004-2007).

Por su parte, el exsenador conservador Alirio Villamizar fue condenado en 2010 a 9 años de prisión por el delito de concusión por haber recibido el manejo de una Notaría en Santander a cambio de votar a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Horacio José Serpa

“No he negado que soy liberal, yo no he negado mi partido, yo no he negado el apoyo de Cambio Radical“

Cierto

La candidatura de Serpa tiene el aval liberal y dos coavales, de Cambio Radical y En Marcha.

Serpa no se ha desmarcado del Liberal, que también fue el partido de su padre, Horacio Serpa, durante toda su carrera política. Incluso a pesar de que la colectividad, que gobernó Bucaramanga por 30 años, perdió fuerza en la ciudad desde la elección de Rodolfo Hernández en 2015.

Recientemente, en diálogo con El País España, Serpa dijo que “mi campaña es liberal y el que responde por los hechos de la campaña soy yo”.

Tampoco se ha desmarcado del coaval de Cambio Radical. Hace 10 días, Serpa celebró el apoyo que recibió del senador de Cambio, David Luna, para su candidatura.

Amigo @lunadavid tenga la seguridad que con mi experiencia y liderazgo le voy a regresar a #Bucaramanga su grandeza y la importancia en el resto del país.

¡Gracias por su el apoyo y la confianza! pic.twitter.com/DPIWZOfxSn — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) September 15, 2023

Sin embargo, como contó La Silla Vacía, la campaña de Serpa se ha distanciado de concejales de los dos partidos. Al principio de la campaña, Serpa se reunía constamentente con concejales de los dos partidos, pero esas reuniones han disminuido a medida que avanza la campaña. Particularmente, se ha alejado de los concejales liberales Robin Hernández, Javier Ayala y de Cambio Radical con Cristian Reyes.

Carlos Parra

“Ya es un hecho que Jaime Beltrán ha hecho campaña por activa por Gustavo Ardila, el hombre del maletín de los Aguilar. Eso es un hecho que no lo puede negar porque hay registros por Andrea Blanco“

Cierto

En esta campaña la candidata a la asamblea de Santander del condenado por parapolítica, Hugo Aguilar, es Andrea Blanco, quien denunció ataques por parte de los candidatos Eduin Vargas a la Asamblea de Santander y Gustavo Ardila al Concejo de Bucaramanga, quienes también cuentan con el apoyo de la familia Aguilar.

La Silla reveló que el candidato al concejo de Bucaramanga y ficha del clan Aguilar, Gustavo Ardila, realizó una reunión en el barrio Kennedy, sector popular de la ciudad, con el candidato a la alcaldía Jaime Beltrán en donde ambos compartieron tarima.

El candidato Carlos Parra llama a Ardila “el hombre del maletín” porque era el encargado de repartir y monitorear la participación burocrática de los políticos en la gobernación de Richard Aguilar.

Carlos Parra

“Jamás he hecho parte de una coalición mayoritaria, ni de Lucho ni de Cárdenas“

Cierto, pero

Carlos Parra llegó al Concejo de Bucaramanga en 2019 con 6 mil votos y renunció a la curul en agosto para dedicarse a la campaña. Antes de eso, cuando Luis Francisco Bohórquez, apodado “Lucho Bohórquez”, era alcalde, Parra no tenía el cargo de concejal (por lo que no podía hacer parte de ninguna coalición).

Por otro lado, tal como él afirma, se declaró en oposición al actual alcalde Juan Carlos Cárdenas e hizo denuncias sobre presuntas irregularidades en la Alcaldía y contra políticos poderosos, como el excontralor de Santander, Fredy Anaya.

Sin embargo, en 2020, cuando inició el mandato de Juan Carlos Cárdenas, eran amigos, y Parra intentó armar y liderar una coalición mayoritaria que le votara para ser presidente del Concejo.

Fue en noviembre cuando Parra y el concejal verde Danovis Lozano le pidieron a su partido quitarle el apoyo a Cárdenas porque “ya no los representaban” ciertas decisiones administrativas como, por ejemplo, que el alcalde conformó una coalición mayoritaria en el concejo que implicaba participación burocrática a cambio de gobernabilidad.

Jaime Andrés Beltrán

“A mí me sorprende cuando dicen que los Aguilar están acá porque tengo un tuit de Luis José Aguilar que dice ‘Pero señor Horacio José, yo recuerdo muy bien cuando usted buscó a mi hermano Richard para que mi papá apoyara su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga, ¿ahora lo va a negar?‘”

Cierto, pero

Es cierto, el trino fue publicado por Luis José Aguilar el 18 de septiembre de 2023.

Fue en respuesta a un trino de Horacio José Serpa dice “Lo de Cárdenas es un mal menor con lo que puede suceder con #Bucaramanga si se la entregamos al candidato de los Aguilar”.

Pero señor @HoracioJSerpa, yo recuerdo muy bien cuando usted buscó a mi hermano Richard, para que mi papá apoyara su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Ahora lo va a negar? https://t.co/tEdi051wQU — Luis José Aguilar (@ljaguilarb) September 18, 2023

Durante el debate con Caracol, Aguilar volvió a publicar su trino citando a Serpa.

Hasta ahora Serpa no se ha referido a esa afirmación ni la ha desmentido. La Silla le preguntó pero hasta el momento de publicación de este chequeo no había contestado.

Carlos Parra

“Siempre me he mantenido independiente, ni uribista ni petrista“

Cierto

En las elecciones presidenciales de 2022, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Parra, manifestó en sus redes sociales que no votaría por el presidente Gustavo Petro, ya que está lejos de sus posturas ideológicas.

Asimismo, también publicó en su Twitter comentarios celebrando que el uribismo no tendría presidente.

Jaime Andrés Beltrán

“Llevo 22 años sacando jóvenes de la droga y MCU, de 10 muchachos que están en la banda delincuencial 5 quieren cambiar“

Cierto, pero

Beltrán es un pastor cristiano que se ha dedicado a atender a jóvenes con problemas de adicción y que hacen parte de grupos criminales para socializarlos a través de su iglesia.

Las cifras muestran que la cantidad de jóvenes que se resocializan es mayor a la mencionada por este candidato.

De acuerdo con el observatorio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entre 2010 y 2017, 209.247 adolescentes ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el encargado de juzgar los delitos cometidos por personas entre los 14 y 18 años. De esos, 8.033 eran del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

Del total de los jóvenes de esa zona del país que cometieron algún delito, solo el 27,6 por ciento reincidió, o sea, volvió a cometer una falta parecida. De ese grupo de reincidentes, el 40 por ciento reincidió dos veces, el 19 por ciento lo hizo tres veces, el 9 por ciento cuatro veces y el 5 por ciento reincidió cinco veces o más.

Además, según los datos del Icbf, de todos los adolescentes que ingresaron al Srpa en ese periodo, la mayor parte de ellos tenían adicciones a sustancias psicoactivas, una característica “casi generalizada” entre los jóvenes que cometen delitos.

Teniendo esto en cuenta, más del 70 por ciento de los jóvenes de la AMB que entraron al Srpa entre 2010 y 2017 no son reincidentes, una cifra mayor que la que mencionó el candidato Beltrán.

