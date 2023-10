Para las elecciones regionales, para las cuales faltan siete días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de Rodolfo Hernández para la Gobernación de Santander.

Quien compitió con Gustavo Petro en segunda vuelta para la presidencia de Colombia en 2022 esta vez quería ser electo como gobernador de Santander, sin embargo, está inhabilitado para el cargo por tres sanciones disciplinarias en la Procuraduría. La decisión del CNE se da luego de que el candidato interpusiera un recurso de reposición ya que saldó sus sanciones las cuales fueron impuestas hace un tiempo.

Qué pasará con los votos a Rodolfo Hernández

Sin embargo, los tarjetones de la Registraduría Nacional ya están listos para la jornada de elecciones el domingo 29 de octubre, por lo que hallará la imagen de Rodolfo Hernández.

Lo que se hará para la jornada es no tener en cuenta los votos a favor del candidato que representa a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, como lo explicó la Registraduría, que aclaró a los jurados cómo llenar el formulario.

La Procuraduría lo suspenderá de actividades políticas por tres años ya que, durante su cargo como alcalde de Bucaramanga, desde 2018, le dio un golpe al exconcejal John Claro. Como hubo documentación del caso con un video, Hernández fue sancionado por ocho meses con una multa de $ 124 millones.

Ese mismo año le dijo al veedor ciudadano Fernando Martínez “lavaperros de la política, de los ladrones que se robaron a Bucaramanga” en un evento público, por lo que este 2023 recibió la sanción de $62 millones y cuatro meses de inhabilidad política.

Finalmente, la tercera se debe a que Rodolfo arremetió contra el ingeniero Wilson Motta, que estaba en la secretaría de Infraestructura, diciendo que lo despediría de su cargo por prácticas corruptas, pero no lo demostró y fue acusado de acoso laboral. En 2019 recibió una suspensión de dos meses por esta acusación.

Agradezco a los tres magistrados y el conjuez que presentaron salvamento de voto, lo hicieron convencidos en que esa decisión incumple lo dispuesto en el art. 23.2 de la CADH. Interpondré una Acción de Tutela para que se respete mi derecho a ser elegido. https://t.co/TW9SYI3inv 🇨🇴

Posición de Rodolfo Hernández con el CNE

“Ellos son mandaderos. A mí no me hacen ningún daño. El daño se lo hacen a los santandereanos. Yo ya tengo mi vida arreglada, tengo los almuerzos de los próximos 50 años pagos. Aquí en Santander la clase política está buscando enriquecerse a costillas de la plata pública, administrando la chequera de todos y robando lo que alcancen. He puesto mi nombre a consideración de los santandereanos, porque yo ya lo hice en Bucaramanga, saqué a todos los concejales ladrones”, expresó el excandidato a revista Semana.

