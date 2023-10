La semana pasada, el senador Miguel Uribe Turbay invitó a Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Diego Molano y al general (r) Jorge Luis Vargas a “conformar una alianza para sacar a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta”.

El congresista del Centro Democrático propuso que los aspirantes participen en una encuesta para determinar cuál tiene más fuerza y dejar una sola candidatura que reduzca las posibilidades de Bolívar en las elecciones de octubre, pues según las encuestas, él y Carlos Fernando Galán estarían en la recta final de la carrera por la Alcaldía de Bogotá.

A Rodrigo Lara no le disgustó la idea. Fue el primero en responder el llamado y se mostró abierto a escuchar la propuesta en detalle. Por su parte, a Juan Daniel Oviedo, no le convenció y expresó que no le interesa dicha alianza.

Este miércoles, el exministro de Defensa y actual aspirante a la alcaldía Diego Molano dejó claro que no renunciará a su candidatura, ya que considera que tiene las herramientas para frenar al candidato de Gustavo Petro, haciendo alusión al exsenador Bolívar.

“Frente a cualquier conversación con otros grupos hemos establecido que, si no hay oposición férrea en contra del Gobierno de Gustavo Petro y la administración de Claudia López, no estaremos ahí”, detalló Molano en un video publicado en sus redes sociales.

¡Tibio ni el café ☕️! Soy el único capaz de frenar la amenaza que representa @petrogustavo y sus candidatos en Bogotá 💛❤️

Cono ese pronunciamiento, Molano dejó en evidencia que cocinar una alianza en primera vuelta será una tarea imposible, ya que tres de los principales candidatos ya le hicieron el feo a unir fuerzas contra el candidato del Pacto Histórico.

