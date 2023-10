El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín por el Partido Creemos.

Según indicó el ente electoral en su Resolución 7773 de 2023, Gutiérrez no incurre en causal de revocatoria de acuerdo al artículo 2° de la Ley 1475 de 2011.

Cabe recordar que el pasado 1 de agosto el señor Sergio Mena denunció a Gutiérrez ante el CNE por supuestamente doble militancia de dos partidos políticos: Creemos y el Centro Democrático.



No obstante, aparte de la solicitud del concepto jurídico que indicara si Gutiérrez estaba o no inhabilitado como candidato, Mena no allegó ninguna prueba.

“Si bien el denunciante indica que Gutiérrez es aspirante a la alcaldía por el Centro Democrático y Creemos, dicha afirmación está desamparada por la verdad, pues consultados de oficio por el Despacho Sustanciador los formularios de inscripción de candidatura de este, se constata que su inscripción se dio exclusivamente por Creemos y por tanto el Centro Democrático no coavaló dicha candidatura y aún en el caso de haber sido así, dicha posibilidad también es lícita”, se lee en uno de los apartes de la Resolución.

El Consejo Nacional Electoral @CNE_COLOMBIA dejó en firme nuestra candidatura a la Alcaldía de Medellín por nuestro movimiento @creemosco 🇨🇴.

Pese a tantos intentos para impedir nuestra participación democrática de parte los aliados de quienes hoy mal gobiernan a Colombia y a… pic.twitter.com/6DHXBDXsc4 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2023

Por esto, el CNE negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de candidatura de Federico Gutiérrez a través de la resolución firmada por los magistrados Fabiola Márquez Grisales y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Desde la campaña del exalcalde de Medellín se señaló que la decisión fue notificada el pasado jueves, y consideraron esta una grata noticia.

“Cada una de las demandas con las que han querido tumbar esta aspiración han venido siendo desvirtuadas desde las autoridades, que nuevamente le da la razón al candidato”, indicaron en un comunicado.

Desde la misma también indicaron que la campaña de Gutiérrez ha sido blanco de ataques permanentes.

“Con mentiras, calumnias, alianzas y demandas en las que se incluye esta que resuelve a favor el CNE, con la que se buscaba que no fuera aceptada su inscripción. En cada caso la verdad y la justicia han mostrado la verdad”, agregaron.

