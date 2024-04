Por: VALORA ANALITIK

Un día después de conocerse que Wom se acogió al Capítulo 11 de Ley de Quiebras de Estados Unidos, en una corte en Delaware, la agencia Moody’s rebajó la calificación de la compañía de telecomunicaciones y sus subsidiarias. Es importante aclarar que ninguna de las decisiones impacta a Wom Colombia y su servicio.

Con la decisión, la calificación de Wom en el Rating de Familia Corporativa (CFR, en inglés) pasó de Caa3 a Ca. Las calificaciones de Notas Senior No Aseguradas 2024 y 2028, respaldadas por Kenbourne Invest, también pasaron de Caa3 a Ca.

Moody’s mantuvo la perspectiva negativa para Wom.

Por qué Moody’s rebajó las calificaciones de Wom

En un comunicado, Moody’s explicó que consideraba la presentación del Capítulo 11 de Wom como un incumplimiento en toda su deuda. Precisamente, la chilena se acogió a la ley de quiebras luego de no conseguir la refinanciación de deudas por US$ 346 millones, con vencimiento en noviembre de 2024, así como “una liquidez que se deteriora rápidamente”.

Al acogerse al Capítulo 11, Wom informó que había llegado a un acuerdo de financiamiento en efectivo para el deudor en posesión por US$ 210 millones con JP Morgan, con un interés del 10 % más tarifas. Estos recursos, indicó la empresa, sería para atender sus necesidades de liquidez.

No obstante, señaló Moody’s, “aún no hay claridad sobre cómo la empresa planea abordar las notas de 2024 a medida que se acerca la fecha de vencimiento”. De acuerdo con la calificadora, las pérdidas para los acreedores no asegurados existentes podrían superar el 50 %.

“La perspectiva negativa refleja la estructura de capital insostenible de la empresa y la falta de liquidez que ha llevado a la propuesta de reorganización voluntaria de su estructura de capital bajo la protección del Capítulo 11”, se lee en el informe sobre la rebaja de la calificación de Wom.

Y agrega: “También considera la deteriorada liquidez de la empresa y los impactos negativos de esta situación de crisis en su capacidad para mantener operaciones y cuota de mercado”.

La compañía fue lanzada en 2015 tras la adquisición de Nextel Chile por Novator Partners. Es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con más de 8,4 millones de clientes. Se distribuyen en los segmentos de voz móvil, servicios de datos, banda ancha y Fibra Óptica para el hogar. Tiene el 25,8 % del mercado móvil en Chile.

El servicio de Wom Colombia no se ve afectado

Luego de conocerse la declaración en bancarrota de Wom Chile, Wom Colombia aclaró que no afectará su operación en el país.

“Las operaciones de Wom Chile y Wom Colombia son totalmente independientes. La información comunicada por Wom Chile hace referencia a decisiones administrativas y financieras en Chile”. Y se reiteró que estas “no afectan la operación de Colombia”.

El operador aclaró que en el país continúa prestando sus servicios con normalidad.

