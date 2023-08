En los últimos días WeWork ha sido foco de miradas en el mundo, luego de que se conociera que estaría pasando por dificultades que podrían afectar su operación.

Por estas circunstancias los directivos de la empresa estarían analizando formas para conseguir más dinero o, incluso, buscar refugio en el Código de Bancarrota de Estados Unidos.

Según el último informe de resultados, la empresa alcanzó una pérdida neta de US$ 397 millones y sus niveles de efectivo llegaron en US$ 205 millones (una disminución del 67 % interanual) en el segundo trimestre de 2023. Entretanto, sus ingresos crecieron 3,6 % hasta US$ 844 millones.

Mientras que ayer por la coyuntura la caída de la acción de la compañía fue de 20 %, este 9 de agosto la disminución en ese aspecto ha sido de 38,44 %. Además, es importante señalar que en el último año se ha reducido 95 %.

Acciones de WeWork

WeWork –valorada en US$446,8 millones- se fundó en 2010 por el empresario israelí Adam Neumann y el estadounidense Miguel McKelvey, con el propósito de crear espacios donde las personas y las empresas puedan reunirse.

Años más tarde la grande del ‘coworking’ se alió con la firma japonesa SoftBank, quien actualmente es accionista mayoritario en el negocio.

La primera oficina de WeWork fue abierta en Nueva York (Estados Unidos) y desde ese entonces la marca se convirtió en un proveedor global de espacios de trabajo flexibles, con la entrega de soluciones tecnológicas.

En la actualidad la compañía tiene más de 626.000 miembros a nivel global, más de 800 ubicaciones y está presente 150 ciudades y 38 países. En Colombia la compañía se encuentra en tres ciudades (Bogotá, Barranquilla y Medellín), con 11 puntos y 15.000 miembros.

Los problemas de WeWork

Como se reseña en Investing.com, hace cuatro años WeWork era una de las empresas emergentes más preciadas del mundo con una valoración de US$ 47.000 millones, hoy, como se mencionó anteriormente la cifra llegaría solo a US$ 446,8 millones.

No obstante, desde que presentó su documentación para una salida a bolsa en 2019 por “problemas de gobernanza que involucraban a su fundador y entonces presidente ejecutivo Adam Neumann”, la firma ha presentado dificultades.

“La compañía salió a bolsa en 2021 a través de una fusión con un vehículo de inversión SPAC después de abandonar sus planes de una oferta pública de sus acciones, pero las dificultades continuaron y los inversores siguieron dudando de su modelo de negocio mientras muchos pasaban al trabajo híbrido después de la pandemia”, escribió el medio especializado.

En marzo de este año, WeWork había llegado a un acuerdo para reducir su deuda en unos US$1.500 millones y ampliar la fecha de algunos vencimientos para conservar efectivo; y es que hasta el momento ya ha tenido que cerrar varias oficinas en el mundo y despedir a varios empleados.

A finales de 2019 la marca sacó a 2.400 personas como una maniobra para estabilizar su operación y reducir los costos, a propósito de su salida de la bolsa. Sumado a esto, a inicios de este año también comunicó la salida de otros 300 colaboradores en el mundo, en medio de la ola de despidos masivos que realizaron grandes empresas tecnológicas desde finales de 2022.