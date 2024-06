La nueva empresa será controlada a partes iguales por los dos fabricantes y tendrá como objetivo crear “el mejor software” para autos, señalaron en un comunicado de prensa.

Las acciones de Rivian se dispararon más de 40% en las transacciones electrónicas fuera de hora en Wall Street luego del anuncio. A pesar de ser muy valorada por su tecnología, Rivian ha dado pérdidas recientemente.

Esto dijo el CEO de Rivian en X:

This is exciting! Volkswagen Group CEO Oliver Blume and I are thrilled to announce the formation of a joint venture between our two companies. This partnership brings Rivian’s software and zonal electronics platform to a broader market through Volkswagen Group’s global reach and… pic.twitter.com/11XVNUo89J

— RJ Scaringe (@RJScaringe) June 25, 2024