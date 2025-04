El valor de un arriendo en Bosa (Bogotá) es una de las preguntas que más se hacen los capitalinos que quieren tener acceso fácil a sus trabajos (para los que ejercen cerca a la zona industrial o la calle 26 con Avenida El Dorado), pues esperan gastar menos tiempo en sus traslados, que no se vaya más de la mitad del sueldo en ese pago y que tenga espacios para el esparcimiento y el ocio. Así que para despejarla, Pulzo le contará cuánta plata debe alistar.

Por ejemplo, en la localidad Kennedy algunos alquileres de viviendas son económicos y ya incluyen la administración, permitiendo que los inquilinos ya no tengan que pensar en sacar dinero adicional para ese ítem y más bien invertirlo en servicios, mercado o transportes, que son otras de las necesidades inmediatas que no dan tiempo a ser cubiertas y que si no son canceladas afectan el estilo de vida de una manera considerable.

Para determinar el precio del arriendo de un apartamento en Bosa se acudió a la plataforma de Metrocuadrado, la cual maneja los valores de alquiler de distintos inmuebles y allí queda claro que el monto varía dependiendo de la ubicación, el tamaño, el número de baños y el acceso a vías principales y comercios. A continuación, algunas cifras destacadas, aclarando que el promedio ronda los 870.000 pesos:

Ubicación Tamaño del apartamento Valor del arriendo Enlace para verlo Sobre la avenida ciudad de Cali 50 m² (3 habitaciones y un baño) 870.000 pesos (incluye administración) Ver apartamento La Arboleda, El Porvenir 42 m² (2 habitaciones y dos baños) 650.000 pesos Ver apartamento Islandia 47 m² (3 habitaciones y dos baños) 858.055 pesos (administración: 127.000 pesos) Ver apartamento Av. Bosa, cl 60 sur, cr 80h 45 m² (2 habitaciones y un baño) 850.000 pesos Ver apartamento Ciudadela El Recreo 45 m² (3 habitaciones y un baño) 800.000 pesos (administración: 100.000 pesos) Ver apartamento

¿Cómo calcular el valor de un arriendo en Bogotá?

Determinar el precio justo de un arriendo en la dinámica metrópoli bogotana requiere considerar una serie de factores clave que van más allá de la simple intuición. El estrato socioeconómico del inmueble, su ubicación dentro de la ciudad y la antigüedad de la construcción son pilares fundamentales que influyen directamente en el valor final.

Adicionalmente, las características intrínsecas de la propiedad, como su área total y privada, el número de habitaciones y baños, la inclusión de parqueadero y depósito, así como las amenidades ofrecidas por el edificio o conjunto residencial (zonas verdes, gimnasio, salón comunal, etc.), juegan un papel crucial en la configuración del precio de alquiler.

La oferta y la demanda de propiedades en la zona específica, la valorización del sector y las tendencias generales del mercado en Bogotá son elementos externos que deben ser analizados. Herramientas en línea y plataformas especializadas pueden ofrecer una visión comparativa de precios de arriendos en áreas similares, permitiendo a arrendadores y arrendatarios tener una referencia valiosa al momento de negociar.

¿Qué barrios conforman la localidad de Bosa?

La extensa y dinámica localidad de Bosa, ubicada en el suroccidente de Bogotá, se configura como un mosaico de barrios que reflejan su rica historia y su constante crecimiento. Desde sectores tradicionales con arraigo cultural hasta urbanizaciones más recientes. Estos son sus barrios más populares:

Bosa Centro.

Laureles.

El Porvenir.

Ciudadela El Recreo.

La Libertad.

Villa del Río.

Jiménez de Quesada.

San José de Bosa.

Brasilia.

Villa Anny.

Charles De Gaulle.

Gran Colombiano.

Islandia.

José María Carbonel.

El Retazo.

Escocia IX Sector.

Santa Inés.

El Danubio.

El Diamante.

El Paraíso.

El Portal de la Libertad.

Vereda El Porvenir Sector Brasil.

Holanda.

Barrio La Cabaña.

