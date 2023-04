La Lotería de Medellín jugó este sábado 8 de abril, en lo que fue una situación particular, teniendo en cuenta que sus sorteos son todos los viernes. Sin embargo, esta Semana Santa no fue así, pues la entidad tomó la decisión de que el primer sorteo del mes no se diera en medio del Viernes Santo.

Como sucedió la semana pasada, la lotería paisa jugó una bolsa de premios de más de 10.000 millones de pesos que tiene dispuesta para todos sus apostadores.

Con los resultados conocidos en las últimas horas, la lotería antioqueña anunció en sus redes sociales que tenía dispuestos un premio mayor de 10.000 millones de pesos, un superseco de 1.000 millones de pesos y varios secos de 300 millones de pesos, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, 20 millones de pesos y 10 millones de pesos.

Resultados de la Lotería de Medellín del 8 de abril

El número ganador y premio mayor de 12.000 millones de pesos de la Lotería de Medellín fue el de la serie .

Acá, el video del sorteo en donde se puede ver cuál fue el número que cayó:

Premios secos Lotería de Medellín hoy

Así se repartieron los diferentes premios secos en el sorteo de este sábado 8 de abril:

Súper seco de 700 millones de pesos: 7420 de la serie 317.

Súper seco de 300 millones de pesos: 0570 de la serie 63.

Súper seco de 100 millones de pesos: 4513 de la serie 179.

Súper secos de 50 millones de pesos

0652 de la serie 343.

8214 de la serie 222.

7538 de la serie 125.

Súper secos de 20 millones de pesos