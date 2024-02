Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

La reducción del IVA al 5 % en los tiquetes aéreos y la exención del mismo impuesto en servicios hoteleros y turísticos fue la petición que por segunda vez y en el marco de una vitrina turística, realizó la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés al presidente Gustavo Petro.

La última vez que la líder del gremio de las agencias de viaje hizo la misma petición fue en el marco de la Vitrina Turística de Anato 2023, donde el presidente Petro, ni ningún funcionario del Gobierno nacional, se quiso referir a la solicitud que busca favorecer al sector turísticos que durante los dos últimos años ha venido luchando con fenómenos económicos como la inflación, aunque en los últimos meses ha venido en recuperación.

“Más allá de una preocupación, es una oportunidad para que el turismo interno emerja como una poderosa herramienta para impulsar el progreso económico, por lo que también se convierte en un desafío para nuestro sector, y por eso, presidente le solicitamos la generación de incentivos para la demanda de los viajeros, medidas que fueron muy exitosas, como la reducción del IVA al 5 % en los tiquetes aéreos y la exención de IVA en servicios hoteleros y turísticos”, dijo la presidente ejecutiva de Anato.

Dijo, que es fundamental, ser más competitivos de cara a los precios de los tiquetes aéreos, valores que, si bien puedan cubrir los gastos operacionales de las aerolíneas, lograrán el efecto de incentivar los viajes de los colombianos, “ya que, actualmente, los impuestos, tasas y cargos que deben asumir los pasajeros, representan en promedio el 25 % del total de la tarifa en algunos trayectos nacionales, y cerca del 50 % en algunos internacionales”.

En su discusión de inauguración de la Vitrina Turística de Anato, la ejecutiva habló de la necesidad de consolidar el turismo internacional e impulsar el doméstico como dos medidas que acercarán al sector al propósito de la transición energética, y de posicionarlo como estratégico en la generación de ingresos que reemplacen los que hoy aporta el sector de hidrocarburos.

“Estimamos que en 2023 se generarán más de 9 mil millones de dólares en divisas, un incremento del 22 %, pero necesitamos mucho más durante los siguientes años para ojalá superar los 20 mil millones de dólares. Estos ingresos nos permitirán transformar un sector que actualmente aporta más de 700.000 empleos y representa más del 2 % del valor agregado de la economía”, indicó Cortés Calle.

Dijo que el propósito del sector turístico es seguir contribuyendo para continuar creciendo en doble dígito la economía, pero para lograrlo existen grandes retos por delante. “Es indispensable promover la llegada de más y nuevas aerolíneas al país que promuevan la conectividad nacional e internacional, brindando al viajero mayores alternativas y ampliando la competitividad de los destinos turísticos”.

Cortés aseguró que impulsar las economías regionales del país y promover el consumo local como una práctica responsable y sostenible en el turismo, es uno de los enfoques principales en los que se trabajará estos tres días en la edición número 43 de la Vitrina Turística.

Tiquetes aéreos en Colombia con precios de monopolio

A su turno, el presidente Gustavo Petro, afirmó que, aunque aún no se contempla el retornar los beneficios tributarios que existían antes de su gobierno, sí indicó que la política que busca desarrollar es la de disminuir los precios de los tiquetes aéreos mediante la competencia, logrando que más aerolíneas internacionales lleguen al país.

Esto le permitiría abrirle la puerta a una disminución de precios en los tiquetes. “Aquí tienen que llegar todas las aerolíneas internacionales que podamos, ya que nuestra política es abrir los aeropuertos a la mayor competencia posible de aerolíneas que nos permitan bajar los precios de los tiquetes, porque en la actualidad tenemos precios de monopolio”, manifestó Petro Urrego, quien añadió que si al país no ingresan nuevas aerolíneas no se podrán mejorar los indicadores de turismo.

El mandatario de los colombianos también dijo que la aerolínea Satena ha sido uno de los grandes fracasos de su gobierno. “Yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las administre y las pierde. Entonces Satena no logra ser un competidor, y es la empresa de los colombianos, porque la otra no es de Colombia (refiriéndose a Avianca). El Ministerio de Hacienda debe tomar nota, no podemos seguir con una aerolínea anclada sin que pueda realmente despegar”, enfatizando el presidente de Colombia.

Resaltada la gestión de la congresista Piedad Correal en favor de las agencias

Durante el discurso de inauguración de la Vitrina Turística de Anato, la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, resaltó la labor que ha venido realizando la representante a la Cámara por el Quindío, Piedad Correal Rubiano, en favor de las agencias de viaje con el liderazgo de un proyecto de ley denominado la figura del llamamiento en garantía.

“La regulación de la figura del llamamiento en garantía en los procesos jurisdiccionales, que conoce la Superintendencia de Industria y Comercio, es un importante ajuste normativo orientado a brindar mayor protección a los viajeros. Agradecemos a la representante del Quindío, Piedad Correal, y al Congreso de la República, y a su gobierno, por el apoyo al dar inicio al proyecto de ley que esperamos que pronto se convierta en realidad”, expresó la líder gremial.

Tras escuchar la mención que realizó la presidenta ejecutiva de Anato, la representante quindiana expresó su agradecimiento por el reconocimiento del gremio. Dijo que han venido trabajando de la mano con ellos como gremio que mueve el turismo.

“El turismo es un motor de la economía y se debe cuidar las empresas encargadas de mover el sector. Soy la autora de un proyecto de ley que trabajé con las agencias el año anterior del llamamiento en garantía para proteger al consumidor que compra paquetes turísticos o pasajes pero que por culpa de alguna de las partes no se cumple el contrato que se firma al momento de contratar el servicio, ellos se me acercaron cuando veníamos trabajando el Plan Nacional de Desarrollo”, expresó Correal Rubiano.

Dijo que con este proyecto de ley se busca que las empresas que por alguna razón se declaran en quiebra o incumplen los contratos respondan en garantía y que esta responsabilidad no le sea cargada a las agencias de viaje.

El proyecto está en curso y pasó en la Comisión Tercera de Cámara por unanimidad y está lista la ponencia positiva para pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes donde se dará la discusión para que se convierta en ley.

