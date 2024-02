Por: VALORA ANALITIK

El Banco de la República reveló su más reciente informe sobre el comportamiento de las remesas que enviaron los trabajadores hacia Colombia en enero de 2024.

Así las cosas, en el primer mes del año el indicador se ubicó en US $ 912,79 millones, lo que significa una caída de US $ 1,42 millones en relación con lo reportado en diciembre del 2023 cuando fueron de US $ 914,21 millones.

A su vez, esto equivalió a un aumento de US $ 127,77 millones en relación con los US $ 785,02 millones reportados en el primer mes del 2023.

De acuerdo con la información entregada por el Banco de la República, estos dineros corresponden a las divisas que envían los trabajadores a sus familias en Colombia.

“Comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia”, dice el emisor.

Más sobre el comportamiento de las remesas a Colombia

Entre enero del 2023 y enero del 2024, se evidencia que las remesas que los trabajadores enviaron al país fueron US$11.003 millones.

Lo anterior, representa un aumento de US $ 790 millones en relación con los US $ 10.213 millones entre enero 2022 a enero 2023.

Cabe mencionar que las remesas que entraron al país en diciembre del 2023 por US $ 914,21 millones fueron la cifra histórica más alta desde que el Banco de la República tiene registros.

Y lo que se reveló en el mes de enero del 2024, es la segunda cifra más alta en el récord que maneja el emisor.

