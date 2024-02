Por: El Colombiano

Wingo lanzó al mercado una serie de promociones en las que pondrá a disposición un total de 10.000 sillas con tarifas promocionales.

La compañía, aérea, que hace poco sumó nuevas rutas, anunció que tendrá tarifas promocionales que van desde los 50.000 pesos por trayecto para destinos nacionales, y desde 92 dólares para trayectos internacionales.

También habrá descuentos de hasta un 40 % en servicios adicionales, como el carry on y la primera maleta en bodega, así como en las familias tarifarias go Standard, go Plus y go Extra, en la mayoría de la red de rutas.

Estos descuentos estarán aplicados en el precio publicado en la página web de la aerolínea, que hace poco anunció nuevas tarifas para equipajes.

Los viajeros interesados podrán disfrutar de estas promociones hasta la medianoche de este domingo 3 de marzo, con itinerarios disponibles para viajar hasta el 26 de octubre de 2024.

Wingo lanza descuentos en tiquetes y revela los destinos

A nivel nacional, están incluidos los trayectos desde Bogotá hacia Armenia, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena.

También están incluidas las rutas hacia San Andrés desde Barranquilla y Cartagena, así como los trayectos desde Medellín hacia Cartagena y Santa Marta.

En cuanto al mercado internacional, están incluidas las rutas desde Bogotá hacia Lima, Caracas, Aruba, La Habana, San José, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, Panamá y Curacao.

Y desde Medellín hacia Cancún, Punta Cana, Santo Domingo, Aruba, Panamá y Caracas.

La aerolínea también anunció tarifas promocionales para pasajeros interesados en volar entre Cali y Aruba, así como los viajeros que quieran volar desde Panamá hacia Cartagena, Cali, Barranquilla, San José, David y La Habana.

“Con esta edición de Wingo Remate, Wingo refuerza su estrategia comercial con el objetivo de continuar conquistando viajeros en el mercado colombiano, donde proyecta crecer un 16% durante el 2024, para llegar a 3,4 millones de pasajeros”, señaló la compañía.

