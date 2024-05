En Colombia hay más de 14,7 millones de tarjetas de crédito activas, según datos publicados por la Superintendencia Financiera. Bancolombia, Scotiabank Colpatria y Banco Falabella se posicionan como las entidades que más plásticos tienen en el mercado financiero del país.

(Lea también: Cuánto puede ganar si mete $ 10’000.000 en negocio que tienen Davivienda y Banco Falabella)

La CMR de Banco Falabella es una de las más populares, ya que brinda beneficios para los usuarios que hagan compras en dichas tiendas, así como en Homecenter. Sin embargo, esta tarjeta tendría dos grandes ventajas.

Juan Medina, de @financia_tuvida, publicó un video en su cuenta de TikTok en el que explicó que si bien la tarjeta de crédito de Falabella no cobra intereses si las compras se mandan a una sola cuota y ofrece múltiples descuentos, tiene dos puntos que, a su juicio, son negativos.

En primer lugar, se refirió a la cuota de manejo de la CMR. Actualmente, Falabella cobra 26.990 pesos a sus clientes por tener dicho plástico. El pago solo aplica en el mes que la tarjeta es utilizada.

Según Medina, se establece que si se acumulan 10.000 puntos en el año el cliente pagará la mitad de la cuota de manejo al siguiente año. Sin embargo, la acumulación de puntos CMR no sería tan sencilla.

“Por cada 4.000 pesos que gastemos en aliados Falabella nos dan 4 CMR puntos, mientras que en otros comercios nos darán 2. Si quiero acumular 1.000 CMR puntos tendría que gastar $ 1’000.000 en comercio aliados. El ‘cashback’ real es de 0,59 %”, afirmó.

El experto detalló que si las compras son en otras cadenas se deben gastar $ 2’000.000 para acumular los mismos 1.000 CMR puntos. Así, concluyó que para los clientes frecuentes de Falabella, quienes pueden aprovechar todos los descuentos de la marca, es una buena opción de tarjeta de crédito. De lo contrario, aseguró en el video, hay mejores alternativas. “A esta tarjeta le doy un 6,5 de 10”, dijo Medina.

Lee También

Tarjetas de crédito sin cuota de manejo en Colombia

A continuación, le mostramos algunas opciones de tarjetas que no le cobran cuota de manejo (al menos durante un tiempo):

Tarjeta de crédito Libre American Express: esta tarjeta no le cobra cuota de manejo, pero sí intereses desde el primer día de la compra.

Tarjeta de crédito clásica Mastercard: sin cuota de manejo durante los primeros 6 meses si la solicita por Internet, luego cuesta 27.990 pesos.

Tarjeta de crédito clásica Visa Bancolombia: sin cuota de manejo durante los primeros 6 meses si la pide por Internet, luego cuesta 27.990 pesos.

La tarjeta de crédito cero rollo Visa no tiene cuota de manejo y tiene un cupo de entre 500.000 y 6’000.000 de pesos. Los usuarios pueden disponer de hasta el 30 % del cupo para hacer avances de dinero en efectivo. Sin embargo, cobra intereses desde el siguiente día de la compra.

Además, ofrece la tarjeta On Clásica, con un cupo de hasta 3’500.000 pesos, y de la On Gold, que tiene un cupo de hasta 10’000.000 pesos. Ambas cuentan con diferentes beneficios. Durante los primeros seis meses no cobran cuota de manejo.

También ofrece la Platinum Mastercard, que no tiene cuota de manejo durante seis meses y luego cobra 39.080 pesos.

Este banco dispone de la tarjeta GZero, que no tiene cuota de manejo y ofrece un ‘cashback’ del 1 % en compras hechas en restaurantes y plataformas de entretenimiento ‘online’. Además, brinda la opción de donar el ‘cashback’ a causas ambientales o abonarlo al pago de la tarjeta. Sin embargo, las compras diferidas a un mes tienen cobro de interés.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.