Según Noticias Caracol, el problema tiene que ver con que las personas que cometieron alguna infracción no han sido notificadas y la ley señala que deben ser avisadas en los tres días siguientes a la falta en alguna norma de tránsito.

Las víctimas de la situación no son solo dueños de vehículos particulares, sino también los taxistas, que terminan quedando con la licencia cancelada por cuenta del problema de notificación de los comparendos, agrega ese mismo medio.

Una de las excusas que dan las autoridades de tránsito es que la notificación no llega, supuestamente, porque hay “delincuentes en la zona”. Ante esto, las víctimas se resisten a pagar las multas.

“Me encuentro con la sorpresa de que tengo dos comparendos electrónicos, yo no sé cuáles son esos tales electrónicos, conozco fotocomparendos y el manual. No me han notificado”, denunció una de las víctimas, citada por Noticias Caracol.